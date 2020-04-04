曾在人氣影集《閃電俠》飾演少年版「閃電俠」的加拿大童星羅根威廉斯（Logan Williams），突然宣布過世終年16歲，死訊由其母親向傳媒公布，暫時還不知道死亡原因。

羅根威廉斯在《閃電俠》中飾演男主角童年時期，當傳出他於北美時間2日逝世後，令觀眾相當震驚與不捨，偏偏又碰到羅根的母親，正在接受防疫隔離，因此無法獲得親友前來致哀，令人感到心酸，羅根母親也坦言，自己極度悲傷心碎，但她沒有透露兒子的死因，讓羅根的死因成謎。

羅根威廉斯除了演出《閃電俠》，還曾在熱門影集《超自然檔案》亮相過。而扮演成年「閃電俠」的葛蘭高斯汀（Grant Gustin），也在IG發布兩人拍攝第一集《閃電俠》時在片場的合照，以哀悼羅根的離世，他表示：「那時羅根還是小朋友，但卻非常專業也充滿才華，聽到這個消息真是令人心碎，我的心和他的家人同在，希望外界尊重他的親友此時的心情。為大家送上愛。」

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