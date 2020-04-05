為提供企業更好的服務品質，解決企業用人、留才的問題，及協助企業解決經營上所碰到的困難；勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心特別推出「企業+人才方案」，協助雇主增加市場競爭力，在市場上取得一席之地。

銀髮中心表示，在服務企業過程中，企業常反映經營壓力大、徵人不易、人員流動率等問題；為協助企業穩健經營，特規劃「企業+人才方案」，內容包含「獵才+」免費選才服務，提供雇主求才客製化服務、中高階人才庫服務及各類型免費徵才活動；「育才+」免費課程服務，提供雇主各種企業人才資源研習課程進修。

「留才+」免費諮詢服務，提供企業服務團進場諮詢服務、中高齡職務再設計服務及員工協助方案資源等；「形象+」免費行銷服務，提供各式徵才曝光管道、友善銀髮廠商報導，及表揚、媒體採訪露出機會等打造企業形象，希望與企業一起面對各種市場挑戰。

銀髮中心主任余璦君指出，全球人口結構高齡化，勞動力短缺問題日益嚴重，為解決企業經營困難處，銀髮中心提供各項免費服務，免費招募媒介適當人才，運用及引入各項政府資源，協助企業打造友善職場環境；歡迎對「企業+人才方案」有興趣的企業雇主可至銀髮資源網查詢，或電（02）7730-8878洽詢。