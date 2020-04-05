在家最幸福的事莫過於懶洋洋的癱在沙發上發呆、放鬆、滑滑手機或看電視，不過大家知道嗎？其實從一個人的坐姿就能看出他的性格魅力。根據美日誌報導，從上圖中選出一個你覺得最喜歡且最舒服的坐姿，立馬神解你「最吸引的人特點」是什麼。

結果分析

#B1 整個人窩在沙發中

喜歡這個坐姿的你是帶著神秘感且令人捉摸不定的類型，而你最吸引人的特點是你非常忠於自己的計畫和步伐，不會因為流言蜚語而改變自我，崇尚自由且不喜歡受到束縛，是個很有主見的人，讓身邊不少人很羨慕你這樣的個性。

#B2 一隻腳跨在沙發扶手上

喜歡一隻腳跨在沙發扶手上的你是個正直又善良且富有同情心的人，在大家的眼中你是個溫和、善解人意、對朋友非常好又有耐心的人，朋友有什麼疑難雜症找你就對了！就算是麻煩事你也完全不會對朋友不耐煩、盡心盡力的幫忙，是個值得信賴的人。

#B3 雙腿跨在沙發扶手上

喜歡雙腿跨在沙發扶手上的你在大家眼裡是個溫和親切、值得信賴的人，而在你身上最吸引人的特點是善良、單純、率真，給人一種安心感，做事謹慎小心、不會亂說話，因此很多人喜歡找你聊心事、吐苦水，對你會有種依賴感。

#B4 雙腿跨在沙發椅背上

喜歡雙腳跨在沙發椅背上的你外表上很柔弱，實際上是個蠻堅持己見的小頑固，在眾人眼中你是個很重義氣、重朋友的人，你最吸引人的特質除了對朋友比對自己好之外，還是個努力不懈的人，你認真的模樣在他人眼中可是閃閃發光的唷！（編輯：許苡晴）