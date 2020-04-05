2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，就連南韓、日本、新加坡都有大量確診病例，而近日就有網友在網路上曝光了世界各國的確診曲線圖，赫然發現「韓國確診數」的改變有著 1 個亮點，直呼「真的是疫情中的模範生」，引起熱議。

有位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「韓國這個曲線太屌了吧？」的文章表示，「如圖，其他國家的案例數都是直線上升，韓國是藍色圓圈圈那條，一開始大邱爆炸，還可以壓成那樣，雖說大部分案例和新天地教會有關，但他們這麼多人一定也會接觸到外面的人吧，曲線可以壓成接近平的，實在不簡單欸，韓國這次也是守得很漂亮吧？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言蓋起高樓。

網友們紛紛表示韓國確診曲線的亮點在於「疫情爆發後竟還能的大幅度的控制住，讓確診數盡量不上升」，「大爆發模範生」、「韓國真的厲害」、「一開始有沒有積極處理的差別啊」、「卯起來狂驗，封鎖大邱，醫療沒崩潰」、「他們敢面對問題，一堆國家不是裝死，就是蓋牌到爆發才面對」、「爆發後守的不錯」、「台灣要未雨綢繆，如果爆發，處理方法就要學韓國」、「韓國就是動作快才壓下來的，佩服他們」。（編輯：王柏文）