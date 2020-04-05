藝人陳艾琳外貌出眾，招牌琳琳腿在演藝圈頗具知名度，時常在IG上開放「你問我答」和粉絲互動，同時分享自己的感情觀、對人生的見解，勵志話語總能療癒人心。陳艾琳去年和交往2年的Alex（顏庭笙）攜手邁入婚姻，隨後還迎來寶貝女兒，升格為俏麗媽咪，不過好的感情終究要經過磨合，陳艾琳近來透露曾在懷孕期間，對自己和老公的未來感到惶恐，感情直逼「爭吵巔峰」，甚至成了彼此都厭惡的模樣。
陳艾琳坦言和老公相識11年，婚前從未真的陪伴對方，沒有什麼環節需要吵架，於是2人都對彼此都保有想像，直到共組家庭後，才真正深入了解對方。
「可終當我們在彼此最黑暗的日子碰頭，決定和對方一起渡（度）過苦楚，我們交往、走到人生都不曾到過的階段，然後爭吵、也成為了我們彼此都厭惡的模樣。」陳艾琳當時認為老公不夠上進、不夠有能力，生活習慣也不符合她的標準，所以會看不順眼，而老公也無法接受她易怒性格、喜好冷戰和時常惡言相向的習慣。
陳艾琳憶起女兒出生後的一次爭吵，「我依然抱著孩子和老公大吵，他一再告誡我不能影響孩子，我沒有聽進去。」直到某一次老公對她說出了「你這次真的令我好不舒服」，陳艾琳才從原先強硬的態度，改為檢討自己為什麼會讓好脾氣的老公說出「令無法接受的話」。
陳艾琳近來有所體悟，感情的昇華不在於完全沒有爭吵，而是在每一次的爭吵過後，彼此都能縮短和好的時間，並不是用言語堆疊厭惡、用冷戰延續痛苦，她認為不要計較誰先開口，而是要把握珍惜相處的日子，才是好好的體現愛和在乎。（編輯：侯家瑜）
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如果沒有顏蘵 我們會不會依然睡在彼此身旁？ 前陣子我將和顏爭吵過後和好的訊息 截圖分享在限時動態 收到了不少迴響 多半是向我道謝 謝謝我給了他們 對他人 也為自己釋懷的方法 其實在懷孕結婚的那段日子 因為對未來一知半解的惶恐 是我們爭吵的巔峰 我認為他不夠上進 不夠有能力 我討厭他不符合我標準的生活習慣 我看不順眼他堅持我不認同的思想 他無法接受我易怒的性格 雙重的標準 他認為我喜好冷戰和惡言相向 他不能理解為何我無法給予包容 如果我真如同我告訴他的 我愛他？ 我回想我們認識的這十一年 我們是彼此的異性朋友 我們有相同的興趣 我們從未有過爭執 但我們也從未真的陪伴對方 只是吃拉麵 看電影 打牌 去海邊 去誠品閒晃 沒有什麼環節需要吵架 於是我們對對方都保有了想像 我們不像我們所交往的 總是蠻橫不講理的對象 可終當我們在彼此最黑暗的日子碰頭 決定和對方一起渡過苦楚 我們交往 我們走到人生都不曾到過的階段 然後爭吵 然後也成為了我們彼此都厭惡的模樣 孩子出生後我依然抱著孩子和老公尖叫哭泣 大吼大吵 他一再告誡我不能如此 不能影響孩子 我沒有聽進去 直到某一次他說出了 你這次真的令我好不舒服 令我完全無法接受 這樣的話 我在螢幕那頭愣住了 從原先的強硬 到檢討 到害怕 害怕為什麼我們會變成這樣 檢討為什麼我會讓好脾氣的老公 對我說出你真的很令人無法接受這樣的話 於是那些po出來的對話在先前也不曾有過 那是直到最近我才明白 感情的昇華 不在於完全沒有爭吵 而在於每一次的爭吵過後 我們都能縮短和好所需要的時間 和優化和好所需要的過程 不是用言語堆疊厭惡 用冷戰延續痛苦 不要計較誰先開口 誰先軟化 而是把握珍惜相處的日子 才是好好的體現愛和在乎 因為愛 我只想讓我們從爭吵這環節脫離 因爲在乎 所以我不想我們的生命裡再多上幾天忽視彼此的過程 於是如果沒有顏蘵 我們會不會依然睡在彼此身旁？ 我想未必 我想我可能就因為某一次的爭吵 而在沒有牽絆下說出了無可挽回的話 任性的認為自己 總能有更好的選項 可因為牽絆 因為愛而出現的她 因爲這個長得像你像我的小生命 使我們的連結是那麼的緊密 使我願意把所有心力放在修復和進化這個小家庭 而想不透除了她們 還有什麼能成為我最愛的 於是我剩下的只有感謝 感謝這些安排 感謝顏蘵到來 讓我知足 讓我體悟 當白紙沾上了污點 不要害怕它 而是將它用心的 描繪成一朵一朵美麗的小花 #chenailingnote
陳艾琳👶🏻（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 張貼