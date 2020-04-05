藝人陳艾琳外貌出眾，招牌琳琳腿在演藝圈頗具知名度，時常在IG上開放「你問我答」和粉絲互動，同時分享自己的感情觀、對人生的見解，勵志話語總能療癒人心。陳艾琳去年和交往2年的Alex（顏庭笙）攜手邁入婚姻，隨後還迎來寶貝女兒，升格為俏麗媽咪，不過好的感情終究要經過磨合，陳艾琳近來透露曾在懷孕期間，對自己和老公的未來感到惶恐，感情直逼「爭吵巔峰」，甚至成了彼此都厭惡的模樣。

陳艾琳坦言和老公相識11年，婚前從未真的陪伴對方，沒有什麼環節需要吵架，於是2人都對彼此都保有想像，直到共組家庭後，才真正深入了解對方。

「可終當我們在彼此最黑暗的日子碰頭，決定和對方一起渡（度）過苦楚，我們交往、走到人生都不曾到過的階段，然後爭吵、也成為了我們彼此都厭惡的模樣。」陳艾琳當時認為老公不夠上進、不夠有能力，生活習慣也不符合她的標準，所以會看不順眼，而老公也無法接受她易怒性格、喜好冷戰和時常惡言相向的習慣。

陳艾琳憶起女兒出生後的一次爭吵，「我依然抱著孩子和老公大吵，他一再告誡我不能影響孩子，我沒有聽進去。」直到某一次老公對她說出了「你這次真的令我好不舒服」，陳艾琳才從原先強硬的態度，改為檢討自己為什麼會讓好脾氣的老公說出「令無法接受的話」。

陳艾琳近來有所體悟，感情的昇華不在於完全沒有爭吵，而是在每一次的爭吵過後，彼此都能縮短和好的時間，並不是用言語堆疊厭惡、用冷戰延續痛苦，她認為不要計較誰先開口，而是要把握珍惜相處的日子，才是好好的體現愛和在乎。（編輯：侯家瑜）