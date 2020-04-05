今（5）日是清明連續假期的最後一天，截至下午3點，除了台65線土城南向路段因銜接國道實施匝道儀控導致有小部分回堵外，其餘省道路段車流順暢無壅塞情形。

公路總局說明，為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，本次共14家業者90條國道客運重點疏運路線，於今年4月1日0時起至109年4月5日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運8公里內或市區客運一段票免費措施。

公路總局表示，清明連續假期收假日預估會有較多人潮搭乘國道客運，公路總局已協調客運業者視人潮機動加班，自4月1日起至4月4日止，西部國道客運共計行駛8195班次，疏運124656人，相較去年疏運人數漸少38.93%。國道5號客運路線共計行駛1631班次，疏運20244人，較去年減少40.89%。實施優惠之路線共計行駛21193班次，疏運291700人。

此外，公路總局為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已要求各運輸業者提升各項防疫措施，包括車輛清潔消毒、駕駛及第一線服務人員值勤時配戴口罩及量測體溫、對搭乘客運之乘客量測體溫及要求乘車時全程配戴口罩，各業者均已配合落實辦理。