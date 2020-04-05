現正於大陸山西拍攝電影《懸崖之上》的導演張藝謀，4月2日在劇組度過70歲生日，他的老婆陳婷雖然無法親自到場為他慶祝大壽，仍貼心把張藝謀和自己以及孩子們的照片P在一起，曬出全家福照片，相當有創意。

張藝謀執導的電影《懸崖之上》，去年12月開拍，但是1月因為新型冠狀病毒（COVID-19）影響停拍，停工50多天之後，最近又在山西大同復工。而本月2日剛好是張藝謀的70歲大壽，雖然家人無法陪伴在身邊慶祝，但兒女仍然專誠送蛋糕給他祝賀。

至於張藝謀的老婆陳婷，則在微博貼出他開心準備切蛋糕的照片，只見張藝謀身處於一間掛有「HAPPY BIRTHDAY」銀、金色汽球的房間中，桌上還有一個電影打板造型的生日蛋糕，上面寫著「爸爸，生日快樂」，陳婷更P了全家人在張的旁邊，而且相片左下角還有一幅疑似「福壽麵」的圖案，陳婷留言說：「在劇組的勞模（即工人階級的優秀代表），生日快樂，P個圖，假裝在一起。」

對此，網友們也紛紛送上祝福，「張導生日快樂！一家人看起來好有愛！」「幸福，毫無P圖痕跡（說的是幸福感）」。

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