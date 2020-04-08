（中央社記者沈朋達上海8日電）近日由俄羅斯境外移入中國的武漢肺炎確診病例大增，中國繼關閉中俄綏芬河口岸後，今晚再宣布，兩國陸路邊境全部口岸臨時關閉。

新華社今晚報導，據中國駐俄羅斯大使館從中俄兩國有關主管部門獲悉，中俄陸路邊境口岸人員通道，目前已全部臨時關閉。

中國駐俄使館表示，提醒中國在俄公民注意相關訊息，認真遵守俄方防疫規定，做好自我隔離，避免長途旅行。

近日俄羅斯的2019冠狀病毒疾病疫情惡化，俄國危機應變中心7日統計，當天新增確診病例多達1154例，11人死亡，累積確診病例來到7497例。

中俄邊境的黑龍江省綏芬河市，至7日已累積自俄羅斯境外移入84起武漢肺炎的確診病例、無症狀感染者127例，綏芬河日前宣布，臨時關閉口岸至13日。

而7日俄國濱海邊疆區政府在官網宣布，將把在烏蘇里斯克市曾與確診病例接觸而被隔離的330名中國公民，經綏芬河口岸遣返中國。

對此，中國駐符拉迪沃斯托克（海參崴）總領事館今天在官網發布聲明，指經與俄方溝通核實，俄方確認因「工作原因」，此條消息的表述不準確，而邊疆區政府官網也已撤除消息。

聲明指出，綏芬河口岸已經關閉，若當地中國民眾發現任何異常動向，請及時通知領事館。（編輯：張淑伶）1090408