2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，而世界衛生組織防疫作為遭受外界抨擊，對此，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 8 日晚間於 WHO 例行記者會上首度點名台灣，長達 3 分鐘時間不斷怒罵台灣對她人身攻擊。沒想到近日在推特上竟然有一個 hashtag 「來自台灣的攻擊」（ #ThisAttackComeFromTaiwan ），在這上面的畫面讓網友驚呆了，引起熱議。







這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「『來自臺灣的攻擊』推特 hashtag 」的文章表示，「在 WHO 譚德塞先生發出關於來自台灣種族歧視的指控後，推特『來自臺灣的攻擊』（ #ThisAttackComeFromTaiwan ） hashtag 意

外的越來越火！結果進去一看全是台灣的美食跟美景，網友實在太可愛了，大家也去讓世界看看真正的台灣吧」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至還有許多網友直呼「這就是我大台灣的攻擊，怕了吧」，留言區蓋起高樓。

網友們看完推特上（ #ThisAttackComeFromTaiwan ）的眾多美食畫面後，紛紛驚呆表示「看著看著肚子又餓了」、「宵夜文，太惡毒了」、「這是美食攻擊！」、「用料理征服世界，我信了」、「看完有點餓」、「這太狠了」、「真的是罪大惡極，我身為台灣人感到抱歉」、「這攻擊我可以」，更有網友戲謔的表示「台灣登 Google 全球熱搜！網友：謝謝譚德塞丞相賜箭」、「真的謝謝 WHO 增加臺灣能見度」、「世界最便宜的國際觀光行銷，天才」。（編輯：王柏文）