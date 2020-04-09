譚德塞狂轟台灣 3 分鐘！會後「 5 國反應」台人看傻：還沒醒

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，世界衛生組織（ WHO ）防疫作為遭受外界抨擊，美國總統川普更點名「真的搞砸了」。 8 日晚間於 WHO 例行記者會上，世界衛生組織秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）更首度點名台灣，滔滔不絕地罵台灣人對他人身攻擊。會後，奈及利亞、南非、納米比亞、盧安達總統和前查德總理出面力挺譚德塞，卻讓台灣人看傻直呼「還沒醒」，認為疫情隨時可能會爆發。

今日天氣／東北季風減弱 各地氣溫回升

今（ 10 ）日東北季風減弱，天氣明顯轉趨穩定，各地陽光露臉，僅東半部地區偶有局部短暫雨，西半部山區午後有零星短暫陣雨；溫度方面，氣溫回升，東半部高溫約 24 度至 26 度，西半部地區更加溫暖，高溫可達 26 至 30 度，感受悶熱，早晚天氣仍有涼意，各地低溫約 17 至 21 度，需留意氣溫變化適時調整穿著。

譚德塞稱遭歧視 蔡英文嗆：台灣比你更懂被孤立的滋味

世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 8 日晚間的記者會中，飆罵台灣 3 分鐘，痛批台灣網軍對他人身攻擊、種族歧視，甚至發出死亡威脅，引發台灣輿論譁然。對此，蔡英文總統昨（ 9 ）日在臉書回應，台灣人長期被排除在國際組織，比起譚德塞，更懂長期被歧視、被孤立的滋味。

酒店舞廳停業！行政院：如導致人員無收入「責無旁貸」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（ 9 ）日下令全台酒店和舞廳從即日起暫停營業，停業截止日期無期限，對於酒店和舞廳公關人員可能面臨失業或沒有收入，行政院政務委員龔明鑫昨天表示會思考紓困方案，「政府會責無旁貸」。

2 周 9 片口罩第一天！藥局又排爆「背後真相」曝光：真好笑

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，各國口罩數量供不應求；台灣口罩實名制上路至今，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，民眾還可透過網路預購，至超商完成取貨，昨（ 9 ）日起，成人每人一周 3 片提升至兩周 9 片，兒童則改成兩周 10 片。就有網友在 PTT 八卦版指出，一早就有許多民眾到藥局門外等待購買口罩，排隊情況竟更勝以往引發討論，內行網友紛紛點出背後原因「昨天一堆人不買，故意等今天來排隊，真是好笑」、「這邊也是！想說怎麼前兩天都有剩，原來在等今天」、「今天兩周的第一天」、「你過幾天去就沒人了，現在不分單雙號」、「第一天排隊不是常識嗎？」

楓林網被查封！深夜再爆「第三大追劇網」消失 眾驚：GG

台灣最大的盜版追劇網站「楓林網」( 8maple )， 8 日因違反著作法遭刑事局查封，網路論壇「伊莉論壇」也關閉部分下載區跟連續劇區，連卡提諾論壇的小說區也悄悄關了一陣子。不過，就有人發現「伊莉論壇」已關閉部分下載區跟連續劇區，連卡提諾論壇的小說區也悄悄關了一陣子。不過，晚間又有網友發現，盜版網站流量第三名的「 gimy.tv 」也意外消失不見。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。