2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 8 日於例行祭記者會上，點名台灣對他進行言語攻擊，引起外界關注。臉書粉專「聲量看政治」就指出，在該消息一曝光後，驚見 Google 的一大變化，而引起討論。

世界衛生組織秘書長譚德塞 8 日晚間出席 WHO 例行記者會，不滿指出自己在努力對抗疫情，同時也收到死亡威脅還有具種族歧視的辱罵，更點名攻擊都來自台灣，表示「我已經忍了 3 個月，就算是 3 年、 30 年、 300 年也可以忍」。

對此，臉書粉專「聲量看政治」就發文表示，譚德塞突然在記者會上點名台灣，更狂轟對他進行種族歧視和人身攻擊。但該粉專指出，看了一下「 #GoogleTrends 」可以發現，過去七天全球的新聞搜尋趨勢中，全球各大國家對台灣的搜尋量，比起譚德塞來得多。

而在譚德塞當著全球媒體前怒嗆台灣後，瞬間讓台灣的新聞搜尋量大增不少，與譚德賽相比為 100：46 ，「到底，是全球好奇台灣，還是好奇譚德賽呢？」

貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多台灣人也紛紛留言表示，「謝謝他為我們刷一波聲量」、「免費國際廣告」、「應該是好奇一個名不見經傳的小國竟然會被WHO的超高級秘書長大罵三分鐘」、「原來他是想蹭台灣的熱度」。

不過，仍有網友點出不同看法，「如果仔細看數據，台灣人真的要多加油，讓台灣在歐美多曝光。台灣在歐美的搜尋率偏低，主要曝光還是在亞洲，還是要努力突破同溫層！」、「其實需要觀察一下，是世界因為防疫而看見台灣，還是因為譚黑白講扯種族歧視而讓台灣被放大」。（編輯：陳雅雲）

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