英國首相強生（ Boris Johnson ）上個月 27 日確診感染新冠肺炎，由於連日高燒不退，已於本月 5 日傍晚被送往倫敦市中心的聖湯瑪士醫院（ St. Thomas’ Hospital ）住院，並在台灣時間 7 日凌晨傳出病情惡化被轉移到加護病房，震驚全球。所幸經過醫療團隊悉心照料，強生已於 9 日轉出加護病房。

綜合外媒報導，數天前強生被送進加護病房後，一度引發英國社會乃至全球的擔憂，還有英國媒體引述保守黨人士消息，指出強生的真實病況恐怕並不樂觀。然而，經過幾天的觀察，英國首相府於 9 日晚間發表聲明，內容提到強生已從加護病房轉入普通病房，精神狀況相當不錯，將繼續受到密切照護。消息一出，美國總統川普也在推特上 po 文，祝賀強生早日康復。

Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020

至於從強生轉入加護病房後開始暫代首相職務的英國外相拉布（ Dominic Raab ）也在推特上表示，非常感謝英國國家醫療單位對強生的照顧，幫助首相對抗病毒，並再度呼籲英國民眾盡量待在家中，減少病毒擴散與感染。

根據美國約翰霍普金斯大學大數據統計，截至發稿時間為止，英國感染新冠肺炎的人數為 65863 人、其中 7992 人病亡。

👇The news we all wanted to hear 👍 Thank you to all the NHS staff helping the country and the PM to beat #coronavirus. Together we can all do our bit by staying home and protecting the NHS #StayHomeSaveLives https://t.co/GJp49HELhr — Dominic Raab (@DominicRaab) April 9, 2020

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