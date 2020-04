英國首相強生( Boris Johnson )上個月 27 日確診感染新冠肺炎,由於連日高燒不退,已於本月 5 日傍晚被送往倫敦市中心的聖湯瑪士醫院( St. Thomas’ Hospital )住院,並在台灣時間 7 日凌晨傳出病情惡化被轉移到加護病房,震驚全球。所幸經過醫療團隊悉心照料,強生已於 9 日轉出加護病房。

綜合外媒報導,數天前強生被送進加護病房後,一度引發英國社會乃至全球的擔憂,還有英國媒體引述保守黨人士消息,指出強生的真實病況恐怕並不樂觀。然而,經過幾天的觀察,英國首相府於 9 日晚間發表聲明,內容提到強生已從加護病房轉入普通病房,精神狀況相當不錯,將繼續受到密切照護。消息一出,美國總統川普也在推特上 po 文,祝賀強生早日康復。

Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!!

至於從強生轉入加護病房後開始暫代首相職務的英國外相拉布( Dominic Raab )也在推特上表示,非常感謝英國國家醫療單位對強生的照顧,幫助首相對抗病毒,並再度呼籲英國民眾盡量待在家中,減少病毒擴散與感染。

根據美國約翰霍普金斯大學大數據統計,截至發稿時間為止,英國感染新冠肺炎的人數為 65863 人、其中 7992 人病亡。

👇The news we all wanted to hear 👍

Thank you to all the NHS staff helping the country and the PM to beat #coronavirus. Together we can all do our bit by staying home and protecting the NHS #StayHomeSaveLives https://t.co/GJp49HELhr

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 9, 2020