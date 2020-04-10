（中央社台北10日電）中國上市公司杰瑞石油服務集團副總裁鮑毓明捲入性侵養女疑雲，除了被解職並主動辭去中興通訊獨董職務外，西南政法大學也解聘他的兼職研究員職務。他本人則回應指控的女孩「恩將仇報」。

由於鮑毓明在大公司擔任要職，且具有中美兩國的律師資格，其菁英身分讓外界關注這起疑似性侵案；加上被害人未成年，聲稱是鮑毓明的養女，案件又曾經被警方撤案，這些都讓陸媒群起質疑。

8日，大陸媒體報導，有山東煙台上市公司的高階主管涉嫌性侵養女近4年。受害的女孩自述，約從2016年剛滿14歲起被養父長期性侵，養父還對她洗腦，讓她難以辨別發生在自己身上的事該如何去解讀和處理，無論在生理和心理上都很痛苦。

後來陸媒揭露，這名高階主管就是杰瑞集團的副總裁及法務長鮑毓明。

9日晚，杰瑞集團發布聲明表示，在獲悉媒體報導的有關「煙台上市公司高管涉嫌性侵養女」突發事件後，杰瑞集團已經與鮑毓明於當天下午協商解除了勞動合約。

中興通訊則在今天發布公告稱，鮑毓明10日由於個人原因，辭去該公司獨立非執行董事職務以及所擔任的董事會下設各專業委員會的職務。鮑毓明的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立非執行董事後生效。

同一天，西南政法大學商學院網站發布聲明稱，依據相關規定，商學院法治企業研究院已解除鮑毓明兼職研究員的聘任，並已通知本人。

鮑毓明9日在接受一家媒體採訪時稱，自己不會觸犯法律底線，並稱「事情並不是像她說的那樣，事情說起來話長，但我和她從來沒有以『養父女』的關係相處」。

另外，根據澎湃新聞，鮑毓明稱自己對這名女孩百般疼愛，但對方恩將仇報，並表示自己的人品是有目共睹。不過，他並沒有明確回應自己是否和女孩發生了性關係，稱這涉及個人隱私。

山東省煙台市公安局芝罘分局官方微博昨天發布案情通報，指早在去年的4月8日，一名女子前來報案稱，3年多來被養父鮑某某多次性侵，警方次日立案，並商請檢察機關提前介入。

通報說，經偵查，綜合各種證據，認為鮑某某不構成犯罪，遂於18天後的26日決定撤銷此案，並通知了當事人。

此後，根據當事人及其律師提供的一些新的線索，警方於去年10月9日決定再次立案，目前偵查工作仍在進行中。

根據中興通訊的年報，鮑毓明是中國教育部認證高層次海外留學人才、國家外國專家局認證外國專家、全國十佳總法律顧問，兼有紐約長島商學院講師、西南政法大學研究員、中國行為法學會教授等教研經歷。（編輯：張淑伶）1090410