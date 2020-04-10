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生活模擬遊戲《集合啦！動物森友會》在全球掀起熱潮，今（10）日疑似因為過高的自由度無預警於中國全面上架，引發網友熱烈討論，蘇貞昌也在傍晚特別發布臉書貼文力挺台灣言論自由，要大家盡量玩、沒關係！

賦予玩家高創作自由度的《集合啦！動物森友會》剛上市就收穫大量人氣，作為該系列作第 7 款作品，玩家可以自由在無人島上自由進行園藝、布置室內外家具或是同移居到島上的居民交往等活動，但正是因為這樣的高自由度引發中國政府不安，於今日無預警全面下架，中國淘寶網等電商平台已經無法購得遊戲。

對此，蘇貞昌今晚於臉書粉絲專頁發布貼文表示：「台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府。民主和言論自由是台灣最重要的價值，大家可以用各種媒材說出自己想說的話，也請大家珍惜這樣的生活方式，盡量玩、沒關係。」不僅附上自己與陳其邁維妙維肖的人物遊戲畫面，更以 hashtag 附註：「可以惡搞我沒關係，但請別開疫情玩笑。」

貼文一出立刻吸引網友朝聖，紛紛大讚陳其邁的人物角色根本就是本人，更有網友打趣：「院長敢不敢把帽子拿下來？」甚至說：「院長請比照口罩，建立SWITCH產線，撫慰在家人民的心！」要求政府協助打造「防疫奢侈品」，展現了台灣自由活潑的遊戲風氣。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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