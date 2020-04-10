（中央社記者繆宗翰、林克倫台北－北京10日電）中國國台辦發言人朱鳳蓮上午宣稱，大陸疫情防控階段性成效進一步鞏固，民進黨政府卻不斷「攻擊抹黑」。陸委會晚間表示，陸方卸責謾罵只會加深兩岸隔閡。

中國國務院台灣事務辦公室上午以朱鳳蓮名義發布新聞稿，宣稱當前大陸疫情防控階段性成效進一步鞏固，經濟社會運行秩序加快恢復，「民進黨當局卻不斷攻擊抹黑在大陸的台胞台企、攻擊抹黑大陸」。

她並稱，「民進黨當局要把心思放在民眾的利益上，讓在台灣的民眾安心生活，讓想回家的台灣民眾順利返鄉，讓廣大台灣同胞不再為疫情所苦、不再為生計所困，編織謊言造謠抹黑的政治把戲可以休矣」。

大陸委員會晚間透過書面回應表示，全球受到中國大陸疫情擴散影響，各國政府全力防疫減災，陸方不思反省，且一昧卸責，並在國際社會矮化打壓台灣。國台辦一面高喊「兩岸一家親」、「命運共同體」美麗口號，一面卻不斷口出惡言、扭曲分化、挑動爭議、詆毀台灣。

陸委會表示，湖北武漢封城造成台灣民眾滯留，政府秉持防疫優先及弱勢優先等原則與陸方協商，更為了確保接返任務順利執行，一再低調避免政治干擾，自2月3日至3月31日陸續自湖北接返975人。

陸委會指出，國台辦昧於事實，錯誤引導政府無法解決攸關民眾利益福祉的問題，也一再利用民眾滯留受災情事抹黑汙衊，這種操弄負面宣傳的作法，無法真正解決問題。

陸委會表示，疫情當前，北京當局應該真心為民眾健康福祉設想，克制叫罵壓迫的口水紛爭，停止製造兩岸緊張關係，方是黎民之福。

陸委會強調，陸方若無視兩岸互動應止息紛爭，繼續一意孤行、攻擊謾罵，只會在疫情蔓延的鴻溝上再加深兩岸隔閡，終至兩岸漸行漸遠。疫情未止，陸方應以蒼生為念，為兩岸關係長遠發展，應三思而行。（編輯：張淑伶）1090410