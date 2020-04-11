中職賽季將於4月11日正式展開，富邦悍將今年球隊有大改變，除了新戰力外，最重要的是教練團改組，由中職史上最多勝（884勝）總教練洪一中執掌兵符，《NOWnews》也特別專訪洪總，請他聊聊一下對於中職新球季開幕的展望。

1.即將開幕了，請洪總先聊一下現在接手富邦的狀況與心境？

洪總：當然富邦是對我來說，是接觸來說，新的球隊，一開始最先要做也要了解球員的想法、心態，技術我是有一點了解，但是心理素質，比賽來危機要怎麼用？要怎麼換？技術當然重要但心理層面也很重要，不過因為剛好遇到疫情延期，讓我多少有點充裕的時間去了解，這多少是有點幫助。

2.洪總認為當一位總教練最難的事或是需要克服的點在哪？為什麼？

洪總：我常常在說，總教練不是辛苦的工作而已，他是痛苦的工作，最難的是常常比賽中要做決定，不過何時要換？這都是當下要做決定，棒球運動是沒有標準答案的運動，只要成功就是對的，失敗就是錯的，所以他每一局局或是每一個人次，都在做決定，這是一個總教練最痛苦的地方。

3.第一年帶領富邦，目前看來有什麼需要加強或目標？

洪總：我想對於每位總教練都是以總冠軍為目標，我也不例外，不管是以前我或是現在，每一場我都想贏，每年我都想奪標，現階段你問我期許跟目標，當然是總冠軍。

4.中職今年比較特別，也挺過新冠病毒威脅，洪總怎麼看？

洪總：職棒因為疫情開打，這是史上第一次，這也是我從小到大第一次。活了快60年了，還是第一次碰到，很多人問我，我只能盡量去做，年底再來驗證，我真的不知道，我們都在摸索，我也希望年底有個好的結果。

5.職棒要開打了，洪總想給台灣棒球或球員什麼建議？

洪總：以目前台灣來說，身為棒球員以目前處境是很幸福的，有些國家甚至連訓練都停滯，更別說比賽，台灣能夠順利進行，雖然沒有觀眾，能夠開打就是很幸福，當然感謝政府，防疫這一塊做得很好，讓我們能如期開打，我也希望球員能把握這麼好的情況下，全力去表現，等到疫情過了，希望球迷再度擁抱職棒，進到球場來為我們加油。