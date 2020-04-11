婁峻碩近來推出新專輯《BOARDING》，親力親為的他，除了跑去印刷廠監工實體專輯印刷外，最近趁著數位發行屆滿月及實體專輯剛上架唱片行之際，還跑去唱片行推銷自家CD，為此婁峻碩在滿檔宣傳通告抽出2小時空檔突擊唱片行執行快閃推銷任務，不忘戴上口罩兼顧防疫，從貼海報、學結帳做起樣樣來。

婁峻碩擔任「櫃哥」期間，一位歌迷甚至因為驚喜認出他太開心，一口氣買了10張CD，讓他開心不已，當場大喊：「謝謝乾媽栽培投資！」他也回憶起發行第一張專輯時的狀況：「我當時也有跑來唱片行看自己的CD上架狀況，那個時候沒人認出我來，當天才賣出一張CD，讓我印象很深刻！」有鑑於上次慘烈的狀況，這次先給自己兩小時賣出5張的目標的婁峻碩，萬萬沒想到竟然能推銷超標，儘管過程中爆笑失控況不斷，但婁峻碩還是盡唱片推銷員本分做足服務。

而原本在7月31於大直ATT SHOW BOX舉辦演唱會的婁峻碩，原定4月11日要於KKTIX開始售票，有鑑於疫情日趨嚴重，幾經討論後決定把售票日期延後6月13日。本身就很關心疫情問題的婁峻碩表示：「大家為了這場看不見得敵人戰役都很辛苦，真心希望疫情能趕快過去！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。