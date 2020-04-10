2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，各國口罩數量供不應求；台灣口罩實名制上路至今，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，民眾還可透過網路預購，至超商完成取貨。但近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何口罩充足排隊隊伍還超長？」沒想到網友們一面倒揭露真相直呼「超實際」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上表示，對於「為什麼口罩愈充足，隊伍排愈長？」的這件事情他認為，「雖然才實施 9 片第二天，可是我在鄉下，這排隊還是有夠長，比以前都長，看得我都傻眼了，不是比以前充足了嗎？為什麼隊伍更長呢？大家看到有人排就跟著排，這是什麼社會狀況呢？有卦嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，許多網友紛紛認為，這樣其實可以「現省 21 元」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「穩爆，排隊只是潮」、「前幾天沒人買，故意等 9 片時才買」、「兒童口罩還是要用排的，老人家時間多可以用時間換金錢」、「很多長輩用 7 塊錢很貴的理由不用網路訂，寧願排一兩小時」，而大部分網友認為「運費和之前的口罩配比」會讓大家有「現省 21 元的感覺」，「一次可以買三組，花 3 小時排隊，現省 21 塊的道理」、「一次拿 9 片，沒買過的人都想買了」、「因為今天 9 片先搶先贏」、「一樣排隊領 3 倍，可以激發很多人排隊的意願」。（編輯：王柏文）