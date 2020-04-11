世界衛生組織( WHO )秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 8 日公開指控，自己過去 3 個月來頻頻遭受污辱，還被種族歧視，直言「攻擊就是來自台灣」，引發台灣朝野一致憤慨，紛紛回嗆譚德塞，他之所以被外界詬病是因為防疫表現不佳，跟他的膚色完全無關。而先前曾痛批譚德塞「寧可否定台灣存在，也不願得罪中共」的美國主播塔克·卡爾森（ Tucker Carlson ）也再度開嗆，說譚德塞稱自己被台灣網路攻擊卻拿不出證據，簡直就是個笑話，還呼籲美國總統川普應該停止對 WHO 的資助。

卡爾森近日在節目中表示，譚德塞要川普不想看到更多屍袋就別把病毒政治化，但世衛自己卻只因為北京反對，就在這場抗疫戰中排除台灣，任由台灣人民受苦，而只做中國政府要他們做的事；譚德塞甚至在沒有明確證據的情況下，就指控台灣政府躲在網軍背後對他進行攻擊：「這個人(譚德塞)就是個笑話，他的行為而既丟臉又危險，我們(美國)根本不該繼續給他更多錢。」

卡爾森還說，當初世衛告訴大家病毒不會人傳人，但事實早就證明，這種病毒「就是會人傳人」，世衛卻還在中國忙著囤積口罩時昭告全球「戴口罩無助於對抗病毒」，並把病毒的起源牽扯上種族主義、汙名化等議題，不明白為何美國還要繼續做這種腐敗組織的最大資助者：「難道就為了讓我們被誤導並死更多人嗎？」並嗆道：「譚德塞就是漫畫中的丑角，這位所謂的公共衛生官員，曾經出於政治原因掩蓋了衣索比亞的霍亂疫情，你很難找到比他更糟的候選人了。他是中國選出的候選人，這點就不需要再複述了。」

影片末了，卡爾森還訪問了胡佛研究所研究員的陳姓研究員，提問為何面對新冠肺炎這樣的全球疫情，台灣卻仍無法進入 WHO 。該名研究員回答稱，因為中國一直把台灣視為中國的一部分，而 WHO 採用了中國的觀點，並漠視台灣在去年 12 月就提出的警告，結果讓政治因素影響了公衛安全，可能導致了許多人無辜喪命；也讓卡爾森直呼：「這太令人震驚了！我不敢相信他們會這麼做，這件事為何沒有成為《紐約時報》的每日頭條？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。