WHO 秘書長譚德賽在 8 日記者會上花3分鐘痛批台灣對他進行種族歧視歧視與攻擊，總統蔡英文與台灣社會皆表達強烈反彈。網紅阿滴等人發起募資，將在在紐約時報刊登全版廣告「台灣人寫給世界的一封信」，不過卻有內行人直言重點搞錯，並點出三個關鍵。

知名設計師聶永真、張志祺、 YouTuber 阿滴等人，發起集資活動，將會在紐約時報刊登廣告，第一階段集資目標為 400 萬，短短18小時的有限時間內，最終募得 1027 萬元，以 256% 高達成率募資成功。

不過這封「台灣人寫給世界的一封信」草稿一曝光也掀起熱料討論，內容大略上為概述譚德賽與 WHO 在疫情初期犯下的錯誤決斷，以及對特定國家疫情未據實以告等，甚至最後將矛頭指向防疫備受讚賞的台灣。

但有內行網友點破，「中式思考模式的長信真的無法打動美國人。就轉換角度，如果今天奈及利亞國家的國民集資在台灣報紙刊登長篇文章，你會為了什麼把長文讀完？」

他也點出3個關鍵「刊登後的目標對象是誰？」「刊登目的是什麼？」「如何引起注意？被閱讀？」，並補充「刊登在美國報紙，最大閱讀者是美國人，不是譚德賽。而最重要目的是讓世界知道台灣想要幫忙，也正在幫忙，使得台灣有機會進入WHO。另外，回應譚德賽的內容，跟美國人的利益是否有關？美國人為何要關心這件事？3秒鐘內我們會判斷這篇文章是否應花時間往下閱讀，要確認開頭有沒有重點、是否吸引人？或者有其他表現方法？」

「台灣人寫給世界的一封信」發起人阿滴早先也已表示，這則新聞稿後續會盡力參考各方意見調整，若各方意見有相左，希望大家互相體諒與理解，同時提到團隊的希望，「透過一系列的宣傳，能跨越我們曾共同經歷過的委屈，向世界宣告我們願意做出的貢獻」。（編輯：潘毅）