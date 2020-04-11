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《爐石戰記》大師職業賽今（11）晨宣布了新晉級至大師職業賽的7位選手，並宣布大師職業賽將自18日起開始比賽。由於大師職業賽本來就採取由各位選手在自家中連線舉辦的線上賽制，因此它也意外成為少數今年不被中國武漢肺炎疫情影響的電競賽事。

去年大師職業賽登場首年度可謂風波不斷，先是在受邀選手名單、賽制、專精制等問題上屢遭玩家質疑，逼得官方不得不一改再改；而例行賽結束前更爆發「Blitzchung禁賽事件」，賽事與遊戲本身人氣都遭受重創，甚至暴雪公司的聲譽也遭到了重大打擊。

上年度的大師職業賽最終淘汰了承泰不要、Pathra（亞太）、Orange、Fenomeno（歐洲）、StrifeCro、Rase（美洲）等6位選手，而美國選手Amnesiac也在去年底宣布自選手身分退役，因此大師職業賽聯盟一共有7個名額待替補。官方今日宣布這7個位置將由Kin0531、Posesi（亞太）、Felkeine、Zhym（歐洲）、Papajason、Lnguagehackr、Empanizado（美洲）遞補，並宣布新一季的大師職業賽將在18日開打。

Kin0531可說是新大師晉級之路中最峰迴路轉者。 圖：新頭殼資料照

這7位新大師的晉級之路上最刺激的選手當屬Kin0531莫屬，自他在2018雅加達亞運代表香港隊拿下《爐石戰記》金牌後稍微沉寂了一段時間，在2019首爾站大師職業賽結束後全年度累積獎金仍僅以3千美元排名亞太區第11位，不過他在最後一站布加勒斯特大師巡迴賽中搶下亞軍獎金47,457美元（基本獎金25,000美元），也讓他「彎道超車」成功，搶下最後一席大師職業賽門票。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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