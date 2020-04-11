每年吸引數以千計遊客的「雲林客家桐花祭」，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，縣府宣導進入園區要戴口罩、量體溫、手消毒下，並取消開幕式，以避免人潮群聚，結果造成11日桐花祭開幕，人潮大幅縮水，不過大家戴著口罩賞花，在稀少人群中看表演也別有一番風味。

雲林客家桐花祭今年邁入第12年，是雲林一年一度最盛大的客家生態嘉年華會；今年「好客桐樂會」活動受到新冠肺炎疫情影響，取消大型群聚活動，以簡約小而美的型態，讓鄉親欣賞古坑桐花百般姿態及客家田園風光。

因為人潮不多，遊客悠閒的散步桐花公園，看表演，別有一番滋味。遊客表示，其實遊客少不會影響興致，取消開幕式反而聽不到政治人物的叨絮，也是另一種體會。

目前古坑荷苞山桐花公園桐花已綻放五成左右，未來有有數周週都是賞花期，縣府請鄉親，欣賞桐花盛開繽紛美景時，一定要戴口罩，保持社交距離，保護自己也保護他人，同時歡迎順道踏訪綠色隧道、華山，感受台灣咖啡發展歷程。

今年雲林客家桐花祭，11、12日規劃有漫遊步道賞桐花、桐舞樂音聲飄揚、青農市集秀創意、好客小物愛分享、認識油桐動動腦、白桐花與黑咖啡的對話、黑咖白桐時光機-咖啡藝廊交流會等主題活動，民眾在綠意盎然、桐花美景襯托下，享受大自然的洗禮。