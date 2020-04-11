新冠肺炎疫情蔓延， WHO 秘書長譚德賽除了點名台灣攻擊他外，該組織更否認台灣曾警告過新冠肺炎可能人傳人。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公開當時寄出的電子郵件。媒體人黃創夏也劃出電郵內的四個重點，狠酸譚德賽「英文超爛的人都看得懂」。

WHO 指控台灣電郵通報並未提及「人傳人」風險，疫情指揮中心11日公布郵件內容反擊，由於當時疫情資訊不明，各項傳聞紛紛，為使各方能有高度警覺，尤其相關疫情爆發時序已接近有大量人流移動之中國春節。為求慎重，我方在電郵中特別提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能；但我國尚未有病例，無法直接明示該疾病已人傳人。

指揮官陳時中也指出，中國當時已有7例「非典型肺炎」，當時若是明示為人傳人才是誤導訊息，因此當時我國提及「非典型肺炎」、尤其「病患已進行隔離治療」等訊息；WHO這樣反駁，是「內行人說外行話」。

黃創夏也劃出電子郵件內的四個重點一、不是SARS；二、隔離處理，也就是說，這就是人傳人的警示；三、請分享資料；四、提醒保持關注。黃創夏暗酸，「也可能有另外的觀點，因為如果是公衛專家，一眼就看出來問題不單純！當然，如果在譚德塞領導下的WHO，可能缺乏公衛專家，或是公衛專家沒有發言權！」（編輯：潘毅）