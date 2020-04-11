2020木蘭足球聯賽今(11)天在台北田徑場閉門開踢，開幕戰由尋求4連霸的台中藍鯨對壘高雄陽信，下半場藍鯨在4分鐘內連灌3球逆轉，終場以5:1收穫本季首勝，值得一提的是，藍鯨先發門將僅是高二學生陳妙雯。

繼中華女足門神蔡明容旅日後，藍鯨今年又有2主力門將程思瑜和前鋒蘇育萱出征，藍鯨一下子少了2名守門員，緊急拉上藍鯨青訓體系的惠文高中門將陳妙雯。

此役開賽不到3分鐘，藍鯨靠著默契和技術騙倒陽信後防球員，由侯芳瑋首開紀錄，不過上半場結束前第43分鐘，陽信靠著藍昱絜進球追平比分，藍鯨總教練呂桂花表示，陳妙雯第一次站上田徑場，還擔任先發肯定緊張。

好在下半場學姊們很給力，上屆金靴李綉琴率先破門，接著包欣玄梅開二度和賴麗琴在4分鐘內連進3球，鎖定勝利。頗受矚目的日本前鋒田中麻帆則還未開胡。

陳妙雯笑說上場前超級緊張，但學姊們告訴她，「我們保護妳！」讓她安心不少，「很開心也很榮幸能跟學姊一起踢球。」不過平時都在高中隊訓練，賽前僅參加過1次大隊練習，還有很多地方需要修正。

呂桂花表示少了「穩定的靠山」有差但仍開心球員能夠旅外，也提醒她需要往下扎根，培育更多年輕好手，也肯定陳妙雯第一次國家級場地表現要繼續加油。