現今新型冠狀病毒疫情嚴重，許多人都會用稀釋過後的酒精噴灑在例如門把、桌面等等地

方來消毒。而遊戲玩家時常接觸的遊戲手把也是消毒的重點之一。不過下次要往自己的Swi

tch或是Joy-Con噴酒精消毒時可要三思，因為任天堂官方可不建議這麼做。

任天堂日本客服 10 日在推特上表示，近期收到許多玩家詢問「想用酒精來消毒

Switch本體和Joy-Con」的詢問，但是由於外殼是塑膠製，噴上酒精很有可能會導致

掉色、變形等問題。而且不只噴酒精，含有酒精成分的除菌濕布也有可能會造成損害，所

以並不推薦玩家這麼做。

任天堂客服表示，如果是想去除髒汙的話，建議玩家可以用柔軟的乾布擦拭就好。

不過雖然任天堂不建議在主機和手把上噴酒精，但是玩家依舊可以做好自我消毒。所以下

次要拿起遊戲手把好好玩遊戲的時候，可要注意先洗好手，才能安心又輕鬆的享受遊戲時

光！