（中央社北京11日綜合外電報導）中國大力協助非洲抗疫受到愛戴，但境內非洲僑民卻發出不滿之聲，原因是在中國加緊防範武漢肺炎境外移入病例下，廣州的非洲僑民感覺受到歧視，有人因此在橋下睡了4天，以乞丐自喻。

中國宣稱已大致控制了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，但近來廣州爆發與奈及利亞僑民有關的群聚感染病例，使這些非僑遭到當地居民與防疫官員涉嫌歧視對待。

廣州當局稱，至少有8名確診民眾曾待過有「小非洲」之稱的廣州市越秀區，其中5人是奈及利亞公民。報導指他們違反強制隔離規定，到過8家餐廳和其他公共場所，連累近2000人必須接受檢測或隔離，因此瞬間引發眾怒。

廣州證實，截至9日當地已有114起境外移入病例，其中16名病患是非洲人，其餘則是海外歸國的中國公民。這導致非洲人在中國成為被懷疑、不信任與歧視的目標。

若干非洲僑民向法新社表示，他們從住處被強制趕出，要入住旅館和飯店也遭到拒絕。

日前從住處被趕出的24歲烏干達交換生馬賽亞斯（Tony Mathias）說：「我在橋下睡了4天，沒吃東西。我到處買不到東西吃，沒有店舖或餐廳要做我的生意。我們就好像是流落街頭的乞丐。」

中國外交部9日承認，中國人民對非洲僑民「有些誤解」。外交部發言人趙立堅說：「中國政府對所有外國在華（中國）人員一視同仁，將敦促相關方面改善工作機制和方法。」

北京當局本週對18個非洲國家捐贈醫療用品，這種抗疫行動在非洲各國大受歡迎，與廣州的非洲僑民不滿形成了對比。

媒體「中非項目」總編輯奧蘭德（Eric Olander）說：「中國對非洲交往是中央政府的事，但對外僑執法卻是地方層級的事。」

奧蘭德表示：「這就說明了為什麼會有不一致現象存在，即我們在對非洲外交方面聽到了比較樂觀的訊息，但非洲在華商人、學生和其他僑民卻遭遇了與日俱增的日常生活難題。」（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）1090411