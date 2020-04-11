SBL超級籃球聯賽下半季賽事，台銀輸球正式確定季後賽組合後，今明兩天比賽成了消化試合，今天(11日)首場比賽由裕隆納智捷對上高雄九太，裕隆選擇讓周柏臣、林宜輝、呂政儒、基恩等主力休養備戰即將到來的季後賽，這也讓九太幾乎是兵不血刃拿下這場球，雖然這才是他們整年的第7勝而已，不過下半季4勝也已經超越上半季，最終比數92:70雙位數分差擊敗裕隆拿下平本季最佳的2連勝。

此役布拉結束禁賽回歸，他對於能重返球場感到相當興奮，他說：「不過重點還是讓些年輕球員上場，主力可以休養備戰避免受傷」，此外，昨天無法參與關鍵戰役，他並不感覺到沮喪，也一直保持訓練，讓自己身心都準備好迎接即將來臨的季後賽。

李啟億總教練則說：「今天讓幾個平常少上場的球員多上場，讓主力喘口氣，不過效果並沒有很好，布拉在場上時攻守都有一定作用，但一不在場本土的士氣及積極度都有所差距，回去有檢討的必要。」

至於即將到來的季後賽，李啟億說：「我們一直都是鎖定璞園，加上現在對方只有單洋將，會請布拉展現該有的積極度」，不過因為裕隆是支極度依賴外線的球隊，他也期待除了盧冠良及下半季狀況稍差的胡凱翔能有所發揮外，團隊投籃穩定度能更加提昇。

九太方面，被問到為什麼賽森整場只出賽22秒，九太劉嘉發教練無奈表示：「我已經把名單交出去了，都準備要上場來他才說腳傷沒辦法比賽。」

高雄九太艾凡斯繳出全場最佳34分13籃板，陳懷安13分7籃板6助攻，當家射手于煥亞則是進帳13分，昨天絕殺兩分的蘇奕晉8分9籃板。

裕隆部分，盧冠良19分最高，結束禁賽的布拉16分9籃板，胡凱翔則貢獻11分，李德威9分8籃板2阻攻。