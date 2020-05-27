疫情大無懼！ 自住客欽點小檜溪、中路、經國

即使疫情當頭，身為傳統產業的房地產，似乎不受影響。近期，依據《住展》統計，520檔期桃園市推案表現亮眼，435億的案量中，桃園中路、小檜溪重劃區量體最多，其中小檜溪新推案量更是超越經國特區，開價均價站上3~4字頭。





依據桃園市買賣移轉登記案件統計資料顯示，108年11月買賣登記案件量共計4,660件，較前月4,586件增加74件，幅度約為1.6%，較去年同期3,624件增加1,036件，幅度約為28.6%，4月買賣移轉登記案件數明顯高於去年同期，且高於近一年月平均數3,851件。



▲受首購族青睞的是緊鄰藝文特區的「中路重劃區」，此重劃區為純住宅區，鄰近桃園市政府生活圈與司法園區，綠覆率高，擁有風禾、水秀、向陽公園等千坪公園綠地優勢。（圖/公關照片）

桃園房價相對雙北便宜，擁有龐大建設利多，不少社會福利政策、重大建設，吸引大批雙北民眾移入，其中，桃園經國、中路、小檜溪交通方便，生活機能成熟，磁吸北客棄守台北市核心，紛紛往桃園移居，造就人口快速成長。





「小檜溪重劃區」總面積39.94公頃，規劃出5.7公頃的公園、綠地，是繼中正藝文特區、中路特區、經國重劃區後的第4個潛力重劃區，土地每坪成交價8字頭，商業區土地成交價甚至破百萬元，交通有優勢，鄰近國道1號南崁交流道、台鐵桃園站，擁有桃園捷運綠線G09站建設話題，串連桃園火車站與機場捷運線，南來北往，周邊住宅僅2字頭房價，吸引不少雙北、桃園換屋族進駐。由於坐擁水岸景觀、萬坪公園綠地、成熟商圈機能、以及明星學校加持，吸引各知名建商麗寶、遠雄、國泰、寶佳、東騰、亞昕積極布局，今年小檜溪整體推案將上看400億元。





另外，受首購族青睞的是緊鄰藝文特區的「中路重劃區」，腹地面積約104公頃，此重劃區為純住宅區，鄰近桃園市政府生活圈與司法園區，綠覆率高，擁有風禾、水秀、向陽公園等千坪公園綠地優勢。生活機能強， 除了仰賴桃園舊市區與市府商圈，開車5分鐘串連國道二號南桃園交流道，10分鐘車程可達桃園火車站，房價才2字頭深受首購族青睞。



▲桃園這3個重劃區，生活機能強 受到不少首購與首換的青睞。（圖/公關照片）

自住客會選擇的還有經國重劃區，腹地面積約29.39公頃，不少北客移居是因為地理位置算桃園距離雙北生活圈最近的重劃區，北鄰近蘆竹區中心，南接桃園市，鄰近國道一號，未來享有捷運綠線、轉運站等交通優勢。生活機能強，仰賴 COSTCO商圈之外，還有台茂、家樂福商場，每坪均價26~30萬元，受到不少首購與首換的青睞。





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