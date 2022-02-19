「媽祖當乾媽」誰能跟我比！認神明當契父母　眉角要知道

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有些人則會省略請神明當見證的儀式，而是在雙方同意的情況下，契父母拿自家的水米給契子吃，這樣就可以借契父母的福德來庇蔭孩子能健康地長大成人。記得水和米請別裝在一起，那很容易就壞掉，記得一定要把水、米讓孩子吃下，才算是完成儀式。
如果都讓孩子吃別人家的水米，還是不見起色，三天一小病五天一大病，尋訪名醫也無解，那就得要拜託神明幫幫忙。一般來說都會找自家附近的神明，常見的像是王爺、媽祖、玄天上帝、觀世音菩薩、關聖帝君、石頭公、大樹公等。神明認契子大多選在神明生日時舉行。
父母準備牲禮到廟中請示神明，透過乩身或是擲筊的方式詢問神明是否願意收契子。同意後神明會賜予香火袋或其他信物讓小孩貼身配戴，儀式便完成。身為契子每年神明聖誕、廟宇慶典都要回來祭拜，或是平時有空也要常來廟裡走走，感謝神明庇佑。台南關廟山西宮，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕，舉行收契子的活動已行之有年，旅美棒球選手王建民就是關聖帝君的契子。
通常認神明當契父母，大約是滿月到16歲左右的孩子，較少見到成人當契子。不過鸞堂系統中瑤池金母、王母娘娘信仰，信眾大多為母娘的契子女。但這與祈求健康長大而作為神明契子女不同，屬於個人與神明之間的靈性追尋。
是不是很久沒向你的契父母請安了，擇日不如撞日打通電話和他們請安。或者是直接去廟裡，謝謝祂保佑你平平安安開開心心的長大。（文／保庇NOW）
資料來源：
臺灣大百科全書－做契子
關廟山西宮