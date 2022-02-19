COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「媽祖當乾媽」誰能跟我比！認神明當契父母　眉角要知道

常見的像是王爺、媽祖、玄天上帝、觀世音菩薩、關聖帝君、石頭公、大樹公等。神明認契子大多選在神明生日時舉行。（圖／黃彥昇攝）
常見的像是王爺、媽祖、玄天上帝、觀世音菩薩、關聖帝君、石頭公、大樹公等。神明認契子大多選在神明生日時舉行。（圖／黃彥昇攝）

保庇NOW

2022-02-19 06:00:00

民間針對小孩難養，例如體弱多病、夜啼、壞脾氣、難教等問題。跑遍全台灣找醫生，請教專家前輩，還是無法解決，這時候長輩就會建議，讓孩子去當神明的契子。我的契母是觀世音菩薩，你的契父是關聖帝君，我們都是神明的契子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲原PO指出，阿嬤只要一抱兒子就會尖叫大哭，讓她疑惑想問「是在記仇嗎？」（示意圖／翻攝Pexels）
▲通常認神明當契父母，大約是滿月到16歲左右的孩子。（示意圖／翻攝Pexels）
在認神明當契父母之前，會找命比較好，就是孩子都乖巧上進、身強體健，本身工作順遂，家庭幸福的親朋好友或長輩，來當孩子的契父母。認契子的儀式很簡單，準備牲禮祭拜神明，請神明當見證人，雙方交換信物就完成了。被收為契子的孩子，對待契父母就如同自己的父母一般，逢年過節要記得探訪問候。


有些人則會省略請神明當見證的儀式，而是在雙方同意的情況下，契父母拿自家的水米給契子吃，這樣就可以借契父母的福德來庇蔭孩子能健康地長大成人。記得水和米請別裝在一起，那很容易就壞掉，記得一定要把水、米讓孩子吃下，才算是完成儀式。

如果都讓孩子吃別人家的水米，還是不見起色，三天一小病五天一大病，尋訪名醫也無解，那就得要拜託神明幫幫忙。一般來說都會找自家附近的神明，常見的像是王爺、媽祖、玄天上帝、觀世音菩薩、關聖帝君、石頭公、大樹公等。神明認契子大多選在神明生日時舉行。

父母準備牲禮到廟中請示神明，透過乩身或是擲筊的方式詢問神明是否願意收契子。同意後神明會賜予香火袋或其他信物讓小孩貼身配戴，儀式便完成。身為契子每年神明聖誕、廟宇慶典都要回來祭拜，或是平時有空也要常來廟裡走走，感謝神明庇佑。台南關廟山西宮，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕，舉行收契子的活動已行之有年，旅美棒球選手王建民就是關聖帝君的契子。

通常認神明當契父母，大約是滿月到16歲左右的孩子，較少見到成人當契子。不過鸞堂系統中瑤池金母、王母娘娘信仰，信眾大多為母娘的契子女。但這與祈求健康長大而作為神明契子女不同，屬於個人與神明之間的靈性追尋。

是不是很久沒向你的契父母請安了，擇日不如撞日打通電話和他們請安。或者是直接去廟裡，謝謝祂保佑你平平安安開開心心的長大。（文／保庇NOW）

資料來源：

臺灣大百科全書－做契子

關廟山西宮



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀