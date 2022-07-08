從腹痛落跑變成日本一代首相　安倍晉三的政治人生

安倍晉三出身於政治豪門，外祖父、叔公都是首相，甚至父親也差點成為首相。但他最有趣的地方還是因為「怕鬼」而不願住進以鬧鬼為名的首相公邸。
到現在，他仍然和母親、妻子同住在東京的自宅中。當安倍晉三被問如果發生緊急狀態，沒辦法即時反應時該怎麼辦，他的回答居然是「即使叫保鑣騎著摩托車，也會在 15 分鐘內抵達」令人啼笑皆非。
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▲安倍晉三和母親安倍洋子。（圖／翻攝自影片）
安倍晉三曾表示，希望能夠在 2020 年進行修改二戰後美方主導的《和平憲法》，稱修憲是為了日本擺脫二戰的陰影，成為一個正常的國家。而修改憲法將會讓「自衛隊」改成「自衛軍」，可參與國際間的軍事行動。但安倍的修憲夢不只遭到國內人民的反彈，曾遭到日本侵略的周邊國家，包括中國和韓國也密切的關注修憲動向。
安倍晉三第一次擔任首相是在 2006 年，當時他也是日本最年輕的首相，可以說是少年得志、意氣風發。然而，短短一年的時間，由於內閣的爭議風波段，加上 2007 年自民黨參議院選舉大敗，安倍晉三以「健康因素」（肚子痛）為由辭去職務，被民眾訕笑，在流行用語網站 Netouyo 上，還被網友戲稱為「下痢三」。
▲民眾擔憂，安倍晉三修改憲法可能會使日本「軍國主義」再起。（圖／翻攝自網路）
經過 2 年的休養後，安倍晉三重返政壇，並在 2012 年重新當選自民黨總裁，成為黨史上唯一一個「回鍋」總裁。然而 2017 年，安倍晉三卻爆出「森友學園事件」、「加計學園事件」，安倍晉三的夫人安倍昭惠涉嫌濫權，讓大阪私立學校森友學園以低價購買國有土地；安倍晉三也涉嫌讓友人免費取得政府公用地，設立私立大學的獸醫院。
17 年日本各媒體幾乎每天都會追蹤學園事件的後續，安倍晉三甚至誓言「若自己和夫人有絲毫的牽連，不只是總理大臣，連國會議員也立刻辭去。」然而，卻爆出財務省「忖度」首相的意思後，擅自串改公文，導致財務省國稅廳長官引咎辭職。
▲安倍晉三希望能夠和俄羅斯解決二戰以來的領土問題，推動日本「國家正常化」。（圖／翻攝自網路）
然而，2018 年，安倍晉三醜聞纏身卻還得以連任自民黨領袖，雖然看似政權穩定，但實際上日本國民可以說是對政治心灰意冷。
俗話說「冰凍三尺，非一日之寒」日本民眾的政治冷感，原因主要是首相由議員互相推舉，或是經由執政黨黨員投票，民眾沒有直接決定權。而重視世家的政界，普遍存在僵化的「世襲制」，高官們通常也是出身官宦世家，就連現今政壇當紅炸子雞小泉進次郎的父親小泉純一郎也曾在 2001 至 2006 年擔任日本首相。
《朝日新聞》採訪各年齡層的日本民眾，每個人關注的議題或許不盡相同，但他們都有個最大的共通點，那就是「政治冷感」。日本人相對消極的認為「即使投票，現狀也不會有所改變」，政治不是他們這些一般人所能夠觸及的。
因此在 18 年 5 月的民調，即使自民黨的支持率僅 26.8% ，但在野的立憲民主黨更只有 5.0% 的支持率，高達 57.7% 的民眾仍在觀望，沒有表明立場。此外，即使一般大眾更希望石破茂擔任自民黨領袖，但是安倍晉三的黨內勢力龐大，加上「安倍經濟學」的成功，最後還是得以連任自民黨總裁。
▲日本 2019 年選舉結果。（圖／翻攝自 Yahoo News.jp 推特）
2019 年 7 月 21 日參議院大選，投票率僅 48.8% ，創下日本全國性大選有史以來新低，也是戰後日本第二低的投票率。安倍晉三將 19 年的選舉結果，美化成「日本民眾對自民黨的信任」，忽略了低迷的投票率所發出的警訊。
未來外界推測，安倍晉三將會繼續佇守崗位至 2021 年 9 月，首相任期將長達 3567 天。雖然日本並未限制首相任期，但根據自民黨內部的規章，連任三屆已是最大極限，安倍晉三「最長首相」的記錄也將告一段落。
▲安倍晉三成為史上在位最久的首相。（圖／翻攝自網路）