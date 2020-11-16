初聲／曾文昌復興鐵花窗　重現古厝美學

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今年四十九歲的曾文昌，十七歲時沒有繼續升學，他的大伯父 — — 曾玉田，給了他兩個選項：第一個是跟著開砂石場的曾玉田學修怪手；第二個則是和曾玉田的朋友學習如何做鐵工。在兩項工作中，曾文昌選擇了學習做鐵工，因為鐵工場離住家較近，而且附近還有樂華夜市，下班後可以去逛街。
鐵工的工作非常廣泛，從拆卸鐵窗到搭建鐵皮屋都有，實施這些工程時也都需要技巧，至於對剛成為學徒的曾文昌來說最困難的技巧就是焊接和組裝，不過他表示即使再困難都可以靠著不斷練習而獲得進步。另外，在過去工安意識較低，所以曾文昌常常只穿著短褲短袖就去上班，因此等到他成為老闆後，就極度重視工安，開始購買安全設備像是安全帶、安全繩和防護面具來保護自己和工廠內的師傅。
回想起學習做鐵工的場景，曾文昌說道：「很多東西對我來講都很難。」再加上剛成為學徒時，他是所有人中年紀最小的，常被師兄們取笑，因此曾文昌一直認為自己的資質不如他人，不過他卻沒有放棄，「那時候我抱持著一個信念，一次不會就做兩次，兩次不會就做第三次。」他說，憑藉著不斷練習的信念，曾文昌逐漸掌握到做鐵工的訣竅，並且慢慢趕上師兄們的手藝。
成為學徒後的三、四年，曾文昌已將大部分鐵工所需的基本能力像是焊接、裝修鐵件或是現場組裝鐵件的技術學會了，他想要再學習如何估價，曾文昌說：「因為我的個性就是一直想學東西，我每天都抱持要學一樣東西回去。」不過當時的師傅卻認為，學徒只要學完估價後就會離職，遲遲不肯傳授估價方式，「在當時他就覺得說，教了你就會離開了，與其這樣子他就不願意教你」曾文昌說道，於是經過一段時間後，他沒學到如何估價便離職。
獨自開設鐵工廠 貴人相助
離職後曾文昌四處流浪了一陣子，最後在一九九七年決定開設自己的鐵工廠，他說：「我們既然沒有錢，就用沒有錢的方式去做。」因此拿出僅有的十五萬元積蓄，買了一些做鐵工所需的設備後，便在住家五層樓公寓的頂樓上開設鐵工廠。當時的舊式公寓並沒有電梯，所以從製材到成品都是以人工的搬運的方式進行，他說：「因為自己有那股傻勁，就不服輸的那個心。」所以即使環境在再艱苦，也不曾阻撓過曾文昌要開工廠的那顆心。
曾文昌的工廠之所以能從頂樓加蓋變成現在的店面，都是因為有曾玉田幫助，這一切起源於曾文昌與曾玉田的一場聊天，曾玉田得知曾文昌離開師傅後，自行在頂樓上設立工廠，又得知曾文昌認為租店面需要付租金，有一定的經濟壓力，所以一直沒有租店面。隨後曾玉田便請曾文昌在砂石廠對面的空地蓋一間鐵皮屋，並將鐵皮屋租借給曾文昌，於是工廠從那刻起到現在都一直座落在同個位子，因此，對曾文昌來說，他的大伯父曾玉田是生命中最重要的貴人。
工廠遭小偷 藉此反省思考
成功擁有店面後，工廠的經營並沒有因此而一帆風順。二〇〇七年小偷從鐵窗進入工廠，將所有器具以及貨車都偷走，這一度讓曾文昌想要放棄，因為對一個鐵工來說，最重要的就是他的工具，曾文昌說：「沒工具也不曉得要幹嘛，因為沒有東西可以做啊！」
在失去工具和貨車的當下，曾文昌十分灰心，甚至覺得自己應該轉行，不過一切卻在他和妻子去三峽恩祖宮廟祭拜，並抽到一支上上籤後出現轉機。曾文昌表示，當時的籤詩告訴他，只要繼續堅持下去，一切就會柳暗花明又一村，於是大約在抽到籤詩的一個禮拜後，貨車就在土城工業園區被找到，這也使曾文昌重新振作起來，並再次購買做鐵工的機具，準備捲土重來。
曾文昌說：「一個最好笑的事是，你自己是做鐵窗的，結果小偷從鐵窗進來，那個是一個很諷刺的事」，所以他認為工廠遭竊是一個轉捩點，讓自己能夠思考是不是對於工廠太不重視，導致讓小偷有機可趁，並藉此檢討並反思自己的態度。
以部落格紀錄 吸引業主目光
曾文昌表示，工廠從一九九七年開業以來一直都沒有太大的起色，在經營過程中，所遇到最大的困難就是客源問題，工廠在經營上總是大起大落，生意不太穩定，但這個窘境在二〇〇七年，因為曾文昌開始使用部落格紀錄與鐵工相關的事物後有了轉變。
「我是一個很龜毛的人」曾文昌說，他的報價單上會密密麻麻記錄工程上所需的所有花費，但是過去業主看報價單時往往只關心價錢，不會看內容。於是，曾文昌利用了部落格紀錄所有工程上的細項，這一舉動也引起效應，許多業主紛紛詢問相關資訊，「有這種圖文並茂的時候，比較能說服業主，業主也比較願意給我做」他說，因此永燊達金屬的生意也藉著部落格的幫助開始扶搖直上。
復興鐵花窗 即使有困難依然堅持
曾文昌在當學徒時曾看過師傅製作鐵花窗，但是成為老闆後，往往都是進行鐵花窗的拆除工作，「在拆的時候會覺得，這以前是師傅做的，他彎的這個花，花了很多時間，會覺得很可惜」曾文昌說，於是他決定以做鐵工三十年的經驗，加上回頭向師父請益，重建製作鐵花窗的工序。
想要完成一個鐵花窗需要六步驟：裁切、畫分間隔、鑽孔、扭折、打鉚釘和組裝。首先需要按照尺寸需求，將鐵條裁切成正確的長度，接下來因為雙數較容易拼花，所以要把鐵條等份劃分；第三步驟則是要在鐵條上鑽圓孔以便打鉚釘；接下來是扭折，扭折的目的是為了強化鐵條結構並製作出焊接面；扭折後就是要以打鉚釘的方式使鐵條和鐵條能夠結合；最後一步驟是依照設計圖將實體組裝出來。
扭折是傳統鐵花窗跟現代鐵窗不同的地方，早期製作鐵花窗需要扭折是因為器具上得的缺乏，所以師傅會盡量以扭折取代現代需要用機器焊接的步驟。在扭折時需要花費許多時間而且過程繁複，甚至要花費許多力氣，曾文昌說笑著說：「這彎一整天下來，你的手可能都抬不起來。」因此在所有製作鐵花窗的工法中，曾文昌認為最困難也最重要的步驟就是扭折。
當問起復興鐵花窗所遇到的困難時，曾文昌說：「其實也是你脫離不了經濟上的壓力啦！」當時師傅得花上二十天做一個鐵花窗，等於一個月裡的工作日都被鐵花窗綁住，除此之外曾文昌表示，其實鐵花窗的投資報酬率並不高，有時候還會賠錢，不過即使如此他仍堅持繼續製作，「有些事情你不能為了金錢」他說。也因曾文昌有著堅持復興鐵花窗信念，所以工廠隨處可以看見「堅持」二字。
因懷念和感恩 決定重現鐵花窗
曾文昌告訴我們，第一次接到製作鐵花窗的案子，是來自繼承爺爺房子的一位客戶，這位客戶認為古厝就應該有它的味道，如果裝上不鏽鋼窗反而突兀，也因此找了好多鐵工重新製作鐵花窗，但是大家不是不願意做，就是做不出來，「其實我聽到這個要素後，我就覺得我眼睛又亮了，就覺得這是一個我可以挑戰的作品」曾文昌說。由於是第一次實際製作鐵花窗，因此曾文昌花費了不少時間，並在製程中不斷摸索，即使是賠錢的，他仍然願意將古早味的鐵花窗完整呈現，最後也是順利的做出成品。
除了第一次製作的鐵花窗使曾文昌記憶猶新之外，在美濃製作的敬字亭鐵花窗，也令他引以為傲。曾文昌告訴我們，當初在鐵花窗上的「敬字亭」三個字，他原先想使用雷射切割，因為雷射切割既方便又美觀，但是他認為如果要能夠抬頭挺胸地說自己做的鐵花窗是「純手工」，就應該自己親手製作，因此他花費了一整天的時間，就只為了敬字亭三字完美呈現，曾文昌說：「就是一個信念在，所以才會堅持下去。」
曾文昌表示，會找他製作鐵花窗的客人，除了是想懷念和感恩老一輩的奮鬥，就是想要重現孩童時期的記憶，而他自己也認為，鐵花窗是全台灣老前輩的記憶，是一個手工藝的展現，即使有時候獲利不高甚至賠錢，他仍然願意製作，「錢對我們來講並不時是最重要的，有時候是一些環境要把它復原」曾文昌說。
鐵花窗是技藝 更是一種傳承
對於鐵花窗該如何繼續推廣，曾文昌認為網路上現有的影片已經足夠了，他說：「台灣這個東西，不會不見我覺得這樣就夠了，因為有人會做，這樣就好了」，至於有關傳承的問題，曾文昌笑著表示要看徒弟的意願，而他的徒弟劉啟暘則說：「沒意外的話會啦。」
另外，曾文昌希望所有的鐵工師傅，都能夠會如何製作鐵花窗，因為他認為這是一個傳統的手工藝，也是台灣前人們的技藝，更是一種傳承，所以對於鐵花窗製作的工法，曾文昌一向是樂於分享，「其實這種東西沒什麼好隱瞞的，你想學就來」他說。
最後曾文昌告訴我們，現今鐵花窗可以不只是鐵花窗，大眾可以嘗試把鐵花窗當成裝置藝術，使原本只是防盜用的鐵花窗晉升成藝術品。另外也可以將鐵花窗與其他物品做結合，像是可以做成一些小吊飾、花盆或是檯燈，曾文昌認為，只要這些東西能夠一直推播出去，那麼鐵花窗永遠不會消失。