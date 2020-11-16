初聲／新型態畢展　展出模式更多元

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初聲／新型態畢展　展出模式更多元

初聲記者詹唯伶、林靖璇、孫庭蓁、麥惠宇、蔡晴宜/綜合報導

calendar_today2020-11-16 19:14:16

阿龍的金海當鋪
▲銘傳廣電系「阿龍的金海當鋪」劇組佈展。（圖／孫庭蓁攝）
雖然疫情影響了各校畢展的實體展出，各校畢籌團隊將學生作品改為線上呈現，除了展出作品內容豐富，呈現方式也十分多元。
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銘傳大學新聞學系開設YouTube頻道並以「社會的縮影」命題，顧名思義指的是社會的倒影。姜霏解釋：「做新聞就是想反映出社會的另一面，希望能帶給大眾有所反思，更了解這社會生態大概的樣貌」。展出的四則作品分別為，「總統府光雕節」、「台灣能源何去何從」、「墮胎」及「狗狗安樂死」。
銘傳大學廣播電視學系在校內外舉辦「樓梯上的影展」，影展負責人胡薰宇表示，會以「樓梯上」命名是因為從校門口走道展演廳需要經過許多階梯，代表廣電系同學四年來經過的困難與蛻變。校內展覽共播放三部劇情長片，分別為「如果有如果」、「阿龍的金海當鋪」及「牛奶不過期」，各有不同的議題。

銘傳廣電系「阿龍的金海當鋪」劇組佈展。（圖／孫庭蓁攝）
輔仁大傳畢展《瀰遊象限|FULL AXIS》，則是由準畢業生們共19組團隊運用在校所學，結合電視電影、廣告公關、多媒體領域，製作出畢業作品。作品種類包括動態影像、平面設計、裝置藝術與公關活動等等。以三維度的「象限」為主題，象徵藝術作品多樣且浩大。

世新大學公共關係暨廣告學系第26屆畢展「無恆模式」，由10組畢製小組分別為不同的業主進行行銷和企劃並將其內容展現。畢製小組表示，將畢展取名為「無恆模式」的原因是，因為現代人身處資訊爆炸的年代，很多人為了保護隱私而使用無恆模式，但也把自己的想法擱置心底，所以他們希望透過自身力量找尋溫度，並運用傳播力將淺藏社會角落的溫度發揚出去。
另外，淡江大學大傳系除校內實體展外也和「Artogo帶你去看展」合作，舉辦線上展覽。以拍攝3D展間與各小組畢製內容為主要呈現，讓想參展卻無法到場觀眾能透過此形式參展互動。畢展籌劃團隊說，透過線上展覽及線上宣傳的方式，希望盡量不受疫情影響保持觀展人次。
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