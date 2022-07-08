名家論壇》鄭仲嵐／任期最長首相，安倍晉三為何重要？

日本首相安倍晉三在2020年8月27日宣布辭去日本首相職位，消息一出不只震撼全日本，也震撼全世界。安倍從17歲以來即受到痼疾「潰瘍性大腸炎」所苦，這半年來因為武漢肺炎肆虐全球，日本也不能安寧，一直沒有好好休息的安倍終於舊疾復發，被醫生判定「高危險」，不宜再持續操勞。





我是廣告 請繼續往下閱讀

強化美日安保的外交路線





其中，正在替美國總統選舉造勢熱身的總統川普，也在從新罕布夏州造勢後，在回去華盛頓的班機上稱：「安倍晉三是相當棒的人物，我對他表示最大的敬意！」隨後又稱：「其實相當可惜，我認為他（安倍）非常愛自己的國家，所以我認為他的辭職非常難以想像！應該很痛苦吧！」





川普跟安倍晉三一向就有著好交情，過去雙方互相造訪時，都會排出私人時間聚會、甚至打打高爾夫。事實上，在2016年11月17日川普剛當選沒多久，安倍晉三就前往美國與他會面，隨後在2019年5月日本明仁上皇退位，改元「令和」時，川普也毫無疑問成為「令和」首位國賓。





▲安倍晉三與美國總統川普關係友好。（圖／美聯社／達志影像）

而在過去的歐巴馬時期，安倍晉三也在2015年8月15日「終戰紀念日」邀請歐巴馬來廣島默哀並對核爆家屬致意。他本人則是在2016年12月27日歐巴馬卸任前訪問珍珠港，向當年「珍珠港事件」中罹難軍人致意，外交上與歷史上的禮尚往來，安倍晉三確實有做足。

在國防上面，日本持續與美國合作，強化導彈系統開發，有效牽制北韓、以及美國事實上的假想敵中俄兩國。另一方面，南方的沖繩邊野古美軍基地的移轉開發等，雖然長年遭受當地民眾抗議，但安倍內閣確實給了美國很多助力。前美國國務卿波頓投書華盛頓郵報稱：「安倍是二戰後日本最重要的指導者」，辭職是「重大損失」。





深化歐洲與中東連結





安倍在當年上台時，面對三一一大地震後的經濟復興，打出「安倍經濟學」的「三支箭」策略，從2015年9月後，安倍就一直不斷強調2020年前日本GDP目標要達到600兆日幣，事實上2019年的GDP已經達到553兆日幣。觀光客希望在2020年達到總數4000萬，在2019年時已經來到3188萬人，若非武漢肺炎，事實上都有可能達到。





在當年推進安倍經濟學中，除了大規模鬆綁金融限制，放日幣貶值與美元升值，確實促進景氣回升。而在對外貿易政策上，2018年安倍內閣與歐盟簽訂EPA（經濟夥伴關係協定），日方在農產品、歐盟在汽車與酒類等關稅實施鬆綁，品項幅度高達97%，價值達到10億歐元。





▲安倍晉三積極深化日本與歐洲及中東國家之間的關係。（圖／美聯社／達志影像）

除了歐盟國，脫離歐盟的英國，日本也與英國加速新的貿易協定交涉。先前在8月7日時，外務大臣茂木敏充就前往倫敦拜會英國國際貿易大臣托拉絲（Liz Truss），未來雙方可望就電子商務、投資環境環境等做出多項開放。兩國從6月開始運作，可望8月底有初步定案，不到3個月就有實質成果，也看出安倍內閣在經濟對策上的效率。

除此之外，安倍晉三也在任內前往過去日本首相較少去的中東地區。包括在2019年6月中，以現任首相身份睽違41年訪問美國的死對頭伊朗，伊朗總統羅哈尼並在該年12月訪問東京。2020年1月又連續出訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與阿曼，對中東局勢的重視，在歷任首相中都是罕見的。





中、韓、台間站好穩定角色





安倍晉三上任時，原先中國官方認為他是右翼，因此當初雙方互動比較平淡，甚至2014年的見面上，雙方握手但都毫無笑容。直到美國川普上台後，開始在美中貿易戰上不斷向中國施加壓力下，中方也開始對日方交好，日方也因為奧運舉辦與當時天皇將退位，頻頻運作中日友好的場面。





終於在2018年10月底，安倍晉三成為睽違7年訪問中國的首相，北京天安門升起日本與中國國旗，至此兩國的互動也逐漸加溫。在2019年的大阪G20高峰會，已經明顯看出習近平跟安倍會面時，笑容多出許多。原先今年4月習近平也要再訪問東京，卻因為武漢肺炎戛然而止。





▲安倍晉三任內積極改善日中、日韓之間的關係。（圖／美聯社／達志影像）

安倍晉三的辭職，也讓中國官媒罕見覺得「可惜」，在交手這麼幾年來，原來發現安倍晉三內閣是相對好溝通的，中國外交部發言人華春瑩也難得說「對他在中日關係的改善上同表敬意」。

安倍在任內，也持續與台灣表達低調的友好關係。雖然前期的馬英九任內，雙方互動有限，但在蔡英文執政後，雙方透過民間與網路上如推特的互相關心，持續創造台日良好對話空間。雖然福島鄰近五縣核災區食品問題尚未解決，但台灣在歷經2018年到2020年的中國介入選舉壓力後，未來談判應會重回正軌。





而在韓國外交上，雖然較親中親北韓的文在寅政權，對於安倍的批評不假辭色，甚至也以過去日本統治時期的「徵用工」等強制扣押日本在韓企業資產。而安倍晉三仍堅持以走國際仲裁，並稱當年1965年日韓建交時已經都賠款完畢，未來是否會出現變化，仍有待觀察。





讓日本更參與世界





從當初上任時，安倍提出「俯瞰地球儀的外交」，推動強力的出訪與拿出實質上的協議簽約等，某種程度讓日本在世界上又再度活躍起來。此外，安倍晉三也在2016年8月時比美國還要早提出「自由的印太地區戰略」，隨後也被較鷹派的川普政府採用，安倍內閣當時就有獨到的戰略眼光。





此外，在中國急速抬頭展現想要稱霸野心，美國也突然大幅度出現反制中國情緒下，日本還能在守護美日安保同盟之餘，也適度地跟中國處理外交關係，這在目前歐美各國「選邊站」的氛圍下，是相當不容易的。身為中國的近鄰，未來新的日本首相，勢必也要先遵從這樣的氛圍，視時機應對美中兩國。





▲安倍晉三任內日本首度主辦20國集團（G20）大阪峰會。（圖／美聯社／達志影像）

安倍晉三在任內，也成功在日本舉辦伊勢志摩的G7與大阪的G20高峰會，常年遊走在歐美強權間，有一個固定安穩的臉孔是極為重要的。未來的新首相出現，各國元首也必須要重新認識，持續拓展過去安倍任期內的活路外交。

在8月24日，安倍才剛以2799天的連續在職，打破大伯父佐藤榮作的紀錄。原先以為到了明年，連續3000天在職一定不是問題，如今卻因健康問題請辭。雖然任內內政問題上多有被批評之處，但他當時經濟與外交的對策，都對現今的日本產生一定作用。未來新首相能否持續在美中兩強中找到權衡，也將是重大考驗。





▲安倍晉三曾兩度拜相，成為日本在任時間最長的首相。（圖／美聯社／達志影像）

●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場