影／台灣國際口足畫家聯展　在大學圖書館登場

天下無難事，只怕有心人！有一群畫家，雖然肢體障礙，卻沒有被命運擊倒，用腳、用嘴，畫下一幅幅精彩的畫作；大葉大學圖書館一樓大廳即日起至10月15日，舉辦「大葉心‧口足情－台灣國際口足畫家聯展」，希望藉由口足畫家突破挫折、揮灑生命的創作，鼓勵大家挑戰自我。

▲口足畫家曾啟雄(右)的作品「安娜」以印尼看護安娜(左)為主角。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲口足畫家曾啟雄(右)的作品「安娜」以印尼看護安娜(左)為主角。（圖／記者陳雅芳攝）

台灣口足畫藝協會理事、口足畫家謝坤山表示，口足畫家必須口含著筆或腳夾住筆，一筆筆調顏料畫出作品，花費的時間比一般人更長，希望透過此次展覽，讓年輕學子看見畫家挑戰生命的積極態度。

▲口足畫家謝坤山在大葉大學圖書館展出「濱海夕照。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲口足畫家謝坤山在大葉大學圖書館展出「濱海夕照。（圖／記者陳雅芳攝）

他24歲那年遇到改變他一生的吳炫三老師，開始學習用牙齒咬畫筆作畫，從此展開挑戰自己、創新風格的畫家之路，此次參展的畫作「濱海夕照」，是他去濱海公路寫生兩次，回家後再細修的作品，畫面是夕陽即將落下的黃昏時刻，希望透過這幅作品告訴大家，不管生命是長是短，每一個剎那都很美麗。

▲楊淑怡(前)在大葉大學圖書館展出她用腳創作的國畫。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲楊淑怡(前)在大葉大學圖書館展出她用腳創作的國畫。（圖／記者陳雅芳攝）

曾啟雄的作品「安娜」以印尼看護為主角，曾啟雄說，這是他今年最新的作品，以前他沒畫過人物，這次想挑戰看看，先畫了一張臨摹，接著創作「安娜」，安娜是已經照顧他6年的看護，他很感謝安娜在生活上對他的協助，安娜也很開心她的畫像被大家看到。

每一位口足畫家奮鬥的故事、 都是一篇感人的生命樂章！陳世峰的創作以花卉為主，此次展出西畫「百合花」與「蝴蝶蘭」，與大家分享美的事物，希望讓觀眾有愉悅的心情。從11歲開始用腳創作的楊淑怡則展出國畫「花香引蝶戀」與「喜上眉梢」，透過畫作表現她對生命的熱愛。

▲口足畫家陳世峰在大葉大學圖書館展出花卉畫作。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲口足畫家陳世峰在大葉大學圖書館展出花卉畫作。（圖／記者陳雅芳攝）

圖書館館長張顧耀指出，「大葉心‧口足情－台灣國際口足畫家聯展」展出謝坤山、陳美惠、陳世峰、溫珮妃、楊淑怡、童福財、廖瑞金、林宥辰、楊志傑、簡榮男、張家勳、曾啟雄等12位口足畫家的33幅創作，展期到10月15日，歡迎喜愛藝文的民眾到大葉大學圖書館，欣賞這群生命鬥士克服身體限制、用口或足揮灑畫筆的成果。