Bistro88 Light主打輕食　招牌十穀米藏有「寵妻」愛心

養生概念抬頭，越來越多人不再貪口欲，大魚大肉吃到飽，為此，標榜輕食餐廳成長快速，位於崇德路的Bistro88 Light品牌，在疫情衝擊下業績仍逆勢成長，業者劉偉傑表示，健康烹調訴求成功，尤其因「寵妻」開發的十穀米系列，滿足愛吃米食又怕胖族群，成了吸客人氣招牌。

▲Bistro88 Light崇德店主打輕食 ，近80道菜色可以滿足不同需求。（圖／金武鳳攝)

× ▲Bistro88 Light崇德店主打輕食 ，近80道菜色可以滿足不同需求。（圖／金武鳳攝)

Bistro88 Light是公益路名店Bistro88副品牌，去年在永春東七路成立首店，主力客層鎖定年輕族群，主打健康輕食及平價，策略成功，今年元月轉戰崇德路商圈開新店，提供複合式料理， 從早午餐、午餐、下午茶到晚餐，挑戰全時段服務，要讓消費者在城市一隅，享受自在悠閒步調，「隨時想吃都有得吃」，便利性十足。

Bistro88 Light崇德店用餐環境舒適，訴求健康輕食，不過度烹調，採用當令季節食材。配合時序更迭，9月換新菜單，一道採用歐美正流行的「未來肉」烹調的蔬食活力餐，搭配酪梨及烤蛋黃，富含膳食纖維及維生素C，連不愛吃素食的年輕人都愛嘗鮮。



▲Bistro88 Light崇德店隨著季節更換菜單，新開發的蔬食活力餐，採用歐美正流行的未來肉，多了膳食纖維口碑好。（圖／金武鳳攝)

× ▲Bistro88 Light崇德店隨著季節更換菜單，新開發的蔬食活力餐，採用歐美正流行的未來肉，多了膳食纖維口碑好。（圖／金武鳳攝)

至於吃貨必點的十穀米系列菜色，別家吃不到，劉偉傑說，亞洲人愛吃米食，但健康前提下，穀物米成了米食首選，只是一次採用十種不同健康穀物，光是清洗、浸泡，先蒸後煮等工序就夠折騰，一般餐廳不願輕意嘗試。





劉偉傑透露推出十穀米與「寵妻」有關，老婆怕吃米飯會發胖，愛吃不同口感的穀物米後，以少油少鹽烹煮後，香Q營養，搭配整塊烤鮭魚及烤蔬菜端上桌，想不到竟然熱賣成了人氣菜色，粉領族尤其喜愛。



▲Bistro88 Light主打健康輕食，多款用十殼米開發的菜色，滿足愛吃米食又怕胖者的需求。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)

× ▲Bistro88 Light主打健康輕食，多款用十殼米開發的菜色，滿足愛吃米食又怕胖者的需求。（圖／金武鳳攝，2020.9.25)

另一道百吃不膩的炭烤BBQ蜜漬豬肋排，選用台灣本土溫體豬，搭配主廚精選主香料醃漬 48小時，再以低溫舒肥烹調15小時，待肉質充分吸收醬汁，再刷上秘製醬料，以直火炭烤提香，真正是「功夫菜」，前後要花上3天功夫才吃得到，劉偉傑笑說，美食值得等待，看到饕客吃完連手指上的醬汁都吮指回味，再麻煩都值得。

▲Bistro88 Light崇德店，吃貨必點的炭烤蜜漬豬肋排，讓饕客吮指回味。（圖／金武鳳攝)

× ▲Bistro88 Light崇德店，吃貨必點的炭烤蜜漬豬肋排，讓饕客吮指回味。（圖／金武鳳攝)

相準年輕族群人手一機，Bistro88 Light崇德店推出QR Code手機點餐系統，「想吃什麼，直接在手機上點餐、送出即可！」既節省人力成本，也讓顧客用餐更輕鬆自在，符合Light訴求輕便亮點。