豐邑建設坐鎮科技首都　布局竹北打造科技宅品牌

台灣防疫表現超前部署，全球有目共睹，房市出現一波又一波的報復性買盤，今年第三季看屋人龍已明顯增加，尤其在8月份更是明顯。尤其有「科技首都」稱號的竹北，受惠竹科新貴高所得推升房市買氣，只要是好地段、品牌口碑不錯的產品，每坪成交單價已坐三望四，豐邑TECH PARK一推出就立即受到觀注，潛銷期就已熱銷7成，顯見竹北房市相當熱門。

「早安台北，晚安竹北」，打著高鐵一日生活圈的口號「工作台北、移民竹北」。豐邑建設在竹北高鐵特區推出新案「豐邑TECH PARK」，基地面積2,567坪位處世興運動公園旁，24層雙塔地標三面臨路，擁有市中心罕見的300米棟距視野，車程約1分鐘到高鐵，享19,000坪世興運動公園首席、景觀3-4房。百事成開發實業總經理楊玄吉表示，「團隊付予這棟建築物特有的生命力」，這次特別延攬天坊室內設計、老圃造園、大公照明等國際級團隊聯手打造舒適、美感兼具的經典作品。

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▲「豐邑TECH PARK」，基地面積2,567坪位處世興運動公園旁，24層雙塔地標三面臨路，擁有市中心罕見的300米棟距視野。（圖／客戶提供）

× ▲「豐邑TECH PARK」，基地面積2,567坪位處世興運動公園旁，24層雙塔地標三面臨路，擁有市中心罕見的300米棟距視野。（圖／客戶提供）

▲竹北高鐵特區位置優越，人口組成趨年輕化，人口也帶動大量資源挹注，週邊串連生醫園區、竹科、AI智慧園區。（圖／客戶提供）