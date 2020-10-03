迸出新滋味？麥當勞咖啡神級喝法　網友讚爆：超想喝

▲網友分享自己無意間發現脆皮蛋捲冰淇淋加上McCafé的搭配方式，意外的好吃又好喝。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後表示，「這是什麼妖術，但感覺好好吃」、「 LINE酷買東西划算阿~買蛋捲冰淇淋有回饋~ 今天也買了麥當的咖啡買6送3」，也有不少麥當勞的粉絲提供其他的搭配建議，如「麥當勞的咖啡當然搭麵包呀」、「蘋果派+套餐咖啡 1+1划算」、「早餐會+22元換大杯咖啡划算」、「mccafe很好配啊，點個餐或是點心就是一頓好吃的早餐或下午茶，屌打超商早餐配咖啡」，也有網友提到，「還好不是熱咖啡 ，享受冰火五重天」。

事實上，該名網友分享的咖啡優惠活動，是麥當勞McCafé近期於LINE酷券推出的優惠活動，除了首波有萬杯特選黑咖啡特價10元外，9月30日起再推出指定咖啡「買六送三」的優惠，對於平常就有喝咖啡習慣的消費者來說，在LINE酷券上購買，不僅等同於「可寄杯」、「跨店領取」外，還能分享給同事朋友使用，此外，也能再享10% LINE POINTS 點數回饋，對於咖啡控想省荷包，實為不錯的選擇。

