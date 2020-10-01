交往3年多！他曝女友「3大龜毛堅持」　眾一看卻喊：正常

男女相處一段時間後，必定會更熟悉彼此，也可能面臨各式問題與挑戰。而近日一名男網友就在臉書《靠北女友》中透露，自己與女友交往3年多，但長期觀察下來發現，女友有許多自己的規則，他並列出其中「3大龜毛堅持」，結果全場一看卻直呼「正常啊！」許多人一致認為，畢竟無論男女，大家都會有自己的一套標準和習慣。

原PO發文表示，他跟女友交往3年多，兩人年紀都是20出頭，不清楚某些狀況是他女友個人問題，還是大部分女生都有自己的規則。他並舉例3種情況，包括：1.女友不喜歡去位置「很擠」的地方吃飯，比如說某連鎖餐廳，跟隔壁桌相鄰的位置非常近，大概不到50公分，幾乎沒有自己的空間，她就不喜歡到這種場所吃飯。

2.女友不喜歡跟別人「併桌」，比如有些觀光景點的美食，位置並不多，店家有貼出告示需跟人併桌，但女友會覺得不自在，寧願選擇不吃。3.女友不喜歡「音樂太小聲」，比如某知名燒烤店和西餐廳，放的音樂都是女友喜歡的類型，價位偏高，特殊節日才會吃，有次他們的位置音響壞掉，女友就不高興，直說「肉難吃沒關係，但是音樂太小聲我就不爽」，後來女友就擺臭臉，自己跟店員反應，隨後店員才幫他們換了位置。



▲一名男網友中透露，自己與女友交往3年多，發現女友有許多自己的規則，他並列出其中「3大龜毛堅持」，結果許多人看後卻直呼「正常啊！」（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）

除此之外，原PO也舉例女友的其他堅持，包括「咖啡廳喜歡坐靠牆的地方」、「火鍋店有吧台便拒絕入座」、「只喜歡坐圓桌」，甚至連店員安排的位置比較小，她也會反應想坐大一點的位置，他都跟女友說「吃頓飯而已，坐哪裡都沒差吧？」雖然偶爾女友會妥協，但很明顯可以感受到她的不高興。種種問題，讓原PO很是不解，不禁直問「請問我女友算是毛很多？還是大部分女生都有自己的規則？」





問題一出，不少網友都認為「正常，男生也有自己的喜好啊！」「不是男生女生的問題，是人都有自己的喜好好嗎」、「1、2 跟我一樣， 和女生無關」；另還有人直言「一起三年多還沒有習慣她的個性，建議分手吧！」「如果這個習慣你受不了，只好分手」、「毛多，真是好笑」。（編輯：許苡晴）