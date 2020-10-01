切麥或砍發言時間　美選辯論擬改規則防亂鬥

「紐約時報」引述兩名知情人士透露，自1988年起主責電視辯論的總統辯論委員會已在考量幾項調整，包括新的發言時間限制，取代目前這種傳統上為鼓勵候選人自由交流的公開討論。現行規則是候選人在直接回應對方前，先有2分鐘回答主持人提問，但川普昨天卻頻頻違規。
● 主持人坦言太慢意識到失序
知情人士透露，辯論委員會也考慮是否賦予主持人關掉候選人麥克風以確保秩序的權限，不過相關作法仍屬初步討論階段。社群媒體湧出關麥克風以杜絕昨天亂象的聲浪，但就電視製作角度看，切麥克風的做法恐複雜，也沒法防止候選人在現場持續發話。
其他考慮中的選項是大砍違規者的發言時間，讓他的時間遠少於對手作為懲罰亂插話。
昨天辯論會主持人華勒斯也是福斯新聞（Fox News）節目名主持人，他說對昨晚辯論會以如此方式呈現感到難過。
「我連作夢都沒夢過會出現如此失序。我看了一些觀眾反饋，知道人們在想說為何我沒儘快介入。」華勒斯在辯論會後的首次受訪坦言，自己太慢才意識到川普根本沒打算遵守規則。
川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行，但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（KamalaHarris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。
● 專家：川普使出威權國家才有的奧步
川普藉許多人會觀看的辯論會要求支持者到投票所「仔細監票」，且儘管沒有證據顯示大選存在普遍問題，他仍不斷示意這次投票會有「舞弊性」，還拒絕承諾不會在選舉結果底定前片面宣布勝選，令選舉監督專家憂心，川普恐已埋下選後政治暴力的種子。
杜克大學公共政策專家凱利（Judith Kelley）說：「這是國際觀察家會歸類為意圖出奧步的典型言談，在世界其他地方，一般都認為是威權環境才會有的發言，而肯定不應出現在被視為民主燈塔的地方。」
營造投票恐出現舞弊的恐慌是川普這次的一大選戰打法，但「紐約時報雜誌」（The New York TimesMagazine）今天發布一份調查指出，這種刻意的公開論述，不過是共和黨與外部人士數十年來一直愛用的烏賊戰一環。
不過紐時雜誌發現，川普這次將老把戲推向新的極致，副手彭斯扮演較以往所知更大的角色，且所有的舞弊指控經調查後都不攻自破。但川普從國土安全部到郵政管理局，無所不用其極地拿聯邦政府的力量來營造選舉恐有舞弊氛圍，是過去白宮所未見。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）1091001