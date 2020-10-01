終於跌了！秋節送禮夯品不二坊蛋黃酥　代購喊出半價販售

彰化蛋黃酥之亂終於在今（1）日中秋節平息了！彰化市不二坊蛋黃酥，從45天前起即每天大排長龍，代購業者佔了高達8成，民眾漏夜排隊，最長排隊時間長達8小時，今天中秋節，僅剩20多人在店家外排隊，代購業者為趕緊將蛋黃酥賣出，喊出1盒只要1000甚至900元的超低價驟降一半。

▲中秋節送禮夯品彰化市不二坊蛋黃酥。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

× ▲中秋節送禮夯品彰化市不二坊蛋黃酥。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

中秋節送禮夯品彰化市不二坊蛋黃酥，每年都造成有如暴動之亂的排隊人潮，今年從中元節過後即在店外開始湧現排隊人潮，10多天前更有人凌晨就來排隊，代購業者也如雨後春筍般出現，動輒排到長達8小時，人龍長達上百公尺，甚至出動「板凳大軍」，還因造成當地交通混亂引發地方怨聲載道，警方派員前往勸導。

45天前起即每天大排長龍，今天中秋節，價格瞬間砍半，店門排隊人潮僅剩20多人，且多半是真正要買蛋黃酥送禮或自用的民眾，都以1盒600元價格買到，心滿意足帶回家享用。

▲業者在鐵門上貼出公告，「10月2日-10月6日店面休息五天，10月7日開始營業」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

× ▲業者在鐵門上貼出公告，「10月2日-10月6日店面休息五天，10月7日開始營業」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

中秋節前夕，代購業者卯足全力在店外推銷蛋黃酥，價格相當混亂，最高價飆漲到1盒15顆2000元，代購銷售達到最高峰

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今（1）日上午店家還沒開門，現場已有20多人排隊，大都是代購人士，人數已比前幾天少許多，接近中午12點店家人員出來說「我們要休息了」，便將鐵門拉下，留下排隊民眾枯等，預計下午2點左右才會繼續銷售直到下午4點半。

▲今天中秋節，價格瞬間砍半，店門排隊人潮僅剩20多人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

× ▲今天中秋節，價格瞬間砍半，店門排隊人潮僅剩20多人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

業者今天在鐵門上貼出公告，「10月2日-10月6日店面休息五天，10月7日開始營業。」這也讓現場排隊人潮絡繹不絕，代購仍有商機，原本6顆裝原價240元，代購業者今天仍開出480元高價，15入裝原價600元，也喊到1300元，不少民眾選擇自己排隊購買。