台海情勢緊張　呂禮詩：解放軍5年內無實力攻台

先前，美國傳出中國可能會於明年一月攻台的推測，呂禮詩認為這與所謂的敵情研判類似，倒不是說真的會發生。台灣也曾討論過選舉前後政府領導真空的狀況，舊的無心戀戰；而新的還未實際接掌指揮權，是最好的時間，但呂禮詩認為，這樣的狀況並不會那麼早發生，因為解放軍還沒準備好。
呂禮詩說道，中國的第三艘航母及兩棲攻擊艦最少要5年才會準備好，但仍要看中國當時的訓練狀況而定，5年後也未必可以。這其實也是心理戰或宣傳戰的一種，而軍隊作戰最怕的就是被點破，大家皆已有所準備，搞這種擦邊球是沒門的，所有人都準備好了。
而日前同樣掀起熱議的，馬英九「首戰即終戰」的說法，呂禮詩指出，「首戰即終戰」是解放軍的說法，正確說法應是「首戰即決戰」，也就是在短時間內打完。他指出，馬英九認為他是兩岸分治以來，為一曾與習近平見過面的領導人，而馬英九心心念念他的歷史評價，因此始終覺得自己有那個歷史任務，但往往都解讀錯誤，如果提台灣如何應對首戰即終戰的說法，會比較適切。
呂禮詩說道，台灣反擊的力量可能比他們所想像的要強，解放軍開始做的沿岸防空實彈射擊訓練，所為的就是反制台灣將取得的無人機，並且避免國際制裁即美日援台的動作。
至於中國近日於四海同步軍演的目的究竟為何？呂禮詩表示，中國的軍力正由單一軍種提升到各軍種的聯合作戰。我們之所以看到這麼多的演習，其實就是陸海空軍的聯網作戰，而中國最近的射擊訓練，就是對我方的無人機進行收集情報的應對。
新聞來源為Newtalk 新頭殼