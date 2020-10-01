影／百年茄苳樹中秋節過生日　契孫報到換貫絭

彰化縣埔心鄉太平村茄苳公的契孫，絡繹回到茄苳公進行一年一度的換「貫絭」儀式，鄉長張乘瑜及許多鄉親，今（1）日皆帶著月餅及柚子到茄苳樹下祝壽、貫絭，感謝這一年來，茄苳公樹乾爹，庇佑他們平安健康，廟宇執事人員表示，太平村茄苳公的契孫上萬人，已經數不清。

▲埔心太平村茄苳公廟前今天一早熱鬧滾滾，信眾陸續帶著月餅、水果等供品前來，感謝他保佑自己平安長大。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

× ▲埔心太平村茄苳公廟前今天一早熱鬧滾滾，信眾陸續帶著月餅、水果等供品前來，感謝他保佑自己平安長大。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

埔心鄉太平村太平路上武平西街旁，有一棵彰化縣最古老的茄苳公樹，樹齡有300年之久，樹頭擺設神位，頗具靈驗，每年農曆8月15日生日，茄苳公成千上百個「契子、契女」都會回來膜拜祝壽、貫絭。

▲太平茄苳公的貫絭是民間「契神信仰」，求取茄苳葉、銅錢和平安符製成的貫絭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

× ▲太平茄苳公的貫絭是民間「契神信仰」，求取茄苳葉、銅錢和平安符製成的貫絭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

埔心太平村茄苳公廟前今天一早熱鬧滾滾，信徒請來布袋戲團演出，信眾陸續帶著月餅、水果等供品前來，家長把去年求到的貫絭放在供桌，再到換貫絭服務台，為子女換新鮮茄苳樹葉製成的貫絭，每年中秋節都會有成千上萬契孫，回來探望茄苳公，感謝他保佑自己平安長大。

▲民眾會到茄苳公求取茄苳葉、銅錢、及平安符製成的貫絭，進行一年一度的換「貫絭」儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

× ▲民眾會到茄苳公求取茄苳葉、銅錢、及平安符製成的貫絭，進行一年一度的換「貫絭」儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

張乘瑜表示，每年中秋節信徒到茄苳公前上香說明求取貫絭的原因，不必擲筊，即可到取換貫絭的服務台拿貫絭，向茄苳公致謝後，拿到香爐上面繞幾圈完成「過爐」儀式，再向茄苳公祈求保佑孩子平安，等到孩子年滿16歲的那年中秋節，親子攜牲禮同來答謝茄苳公。

住在員林市的林姓阿嬤說，他的子女從小都是茄苳公契孫，到現在都已經出社會長大成人，都是茄苳公的庇佑，傳統是等孩子到16歲的那年中秋，要準備牲禮答謝茄苳公保佑孩子健康長大，但是現在我們還是每年都會準備供品，到茄苳公這拜拜答謝。

▲每年農曆8月15日生日，茄苳公成千上百個「契子、契女」都會回來膜拜祝壽、貫絭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

× ▲每年農曆8月15日生日，茄苳公成千上百個「契子、契女」都會回來膜拜祝壽、貫絭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.01）

太平村呂姓國中生說，她和哥哥從小都來認太平村茄苳公為乾爹，每年中秋節為「茄苳公」過生日進行換「貫絭」儀式，會將原來從這裡求來保平安的護身符拋到老樹上，並再度在此處換回新的護身符，進行換貫。

張乘瑜說，「契神」是台灣傳統民間信仰方式之一，信眾認為孩童成為神祉契孫，能得到庇佑健康長大，民眾會到茄苳公求取茄苳葉、銅錢、及平安符製成的貫絭，隨身佩帶1至2天，在拿回家中放在神明廳，讓神祇庇佑孩童，健康長大。