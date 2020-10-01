美封殺TikTok歐洲照瘋　英國挪威尤甚

根據TikTok旗下行銷解決方案部門今夏簡報提供的數據顯示，英國TikTok使用者，40%是年齡18到24歲的每月活躍用戶，英國人平均一天要用66分鐘TikTok，24小時會打開13次這款App。相較之下，市調機構We AreSocial與Hootsuite估計，英國的臉書用戶是3700萬。
新型冠狀病毒疫情導致各國祭出封城措施，更多人這段期間為消遣，讓TikTok以驚人幅度成長。儘管美國川普政府及因邊界衝突與中國緊張的印度祭出封殺，TikTok在世界其他地方的持續成長，逼得臉書旗下的Instagram今夏也推出類似App的Reels來抗衡。
TikTok在英國的業務似不受美中緊張影響。美國總統川普雖以國安與保護隱私為由，下令北京的母公司「字節跳動」（ByteDance）將TikTok在美業務售予美企，但TikTok英國業務仍由字節跳動經營。
英國雖是歐洲TikTok使用者最多的國家，但還不是上癮最深者；挪威1200萬TikTok用戶平均一天要開17次這款App，花上74分鐘。
法國用TikTok的人也有1100萬，平均每天也要花上約1小時；德國有1070萬人用，TikTok近日還宣布新派一名在地高層主管；西班牙有880萬人在用；義大利約980萬人每月在用TikTok，3成用戶為18到24歲族群。
相關資料也顯示，歐洲TikTok使用者中多半為女性。英國有65%的用戶是女性，西班牙的用戶裡女性更高達3/4，要到北歐才會開始接近各半，但挪威與瑞典的用戶裡，男性也只是44%。（譯者：陳亦偉/核稿：劉淑琴）1091001