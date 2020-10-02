名家論壇》黃創夏／國軍戰力是零？黃埔退將真丟臉！

現在，這些曾經肩掛星星的黃埔退將，卻接二連三宣稱：「國軍戰力是零」、「一天就Game Over 了」、「國家不安全」
這群人，他們常自稱自己是「黃埔健兒」，晚節真是不保，丟盡了臉，踐踏了自己的尊嚴，更踐踏了許許多多曾經信賴與相信他們之最底層的榮民、榮眷。
這些人不知為誰而戰、為何而戰，自我作賤，是他家的事，但總該想一想如何面對那些可憐的舊屬同袍，情何以堪啊!
事實上，有極高比例的所謂「外省人」和這些退將大大不同，他們的光陰、他們的故事，和大多數的台灣人民一模一樣，甚至，他們過的還更「底層」，是在底層的最底層討生活！
多數的這些底層人民並沒有足夠的政經地位，發不出他們的故事與聲音，不可能夸夸而談是去「統戰大陸」更從來不接受「戰力是零」。
一九四九年，當國民黨政府在大陸兵敗如山倒之際，許多的所謂「外省人」和三、四百年前的台灣先民一樣，像是個「羅漢腳」般，站在擁擠的甲板上，邊吐酸水邊遠眺西岸，他們壓根不知將駛往何方？
他們比因「白曉燕命案」辭官的馬英九更疑惑：「不知為誰而戰、為何而戰？」
在那樣的年代裡，除了那些跟隨著蔣介石政權的「八旗親王」、「皇親貴冑」、「貝勒將軍」與「仕宦子弟」外，還有更多的人是類似當年跟著清軍入關的「兵勇」地位，他們是一群被裹脅、根本不知世界發生何事的最底層討生活的「外省人」，沉痛地說，太多被拉來台的「老兵」，地位和四百多年前的「兵勇」很雷同。
這些「兵勇」，他們剛到台灣的時候，操著南腔北調，就是說不出清晰的「京片子」，在那個「推行國語」的年代裡，他們，也都曾經因講方言，被當年的班、排長，如今的「黃埔兒郎」們的皮靴踢、被當眾打個老大的耳刮子。
事實上，這一輩老兵剛到台灣之時，幾乎也是邱吉爾所謂的「掃帚軍隊」，在美援沒有來的時候，也是只能用竹竿練習刺槍術，以麻繩綁住腰間，一個接著一個渡過江河搭橋鋪路。
他們真的是邱吉爾所說的英雄，他們的身上，同樣是引領英倫三島抗擊希特勒的那一種大無畏精神！
邱吉爾有段名言：英吉利的志願民兵在戰爭期間協助建造防空洞、路障、巡邏街巷、在要塞站崗、監探敵人動靜。由於武器的缺乏，在演習時，他們拿起了獵槍、手槍、博物館的長矛、甚至掃帚，所以被稱為「掃帚軍隊」（Broomstick Army）。
「這樣的軍隊有著無比的價值與重要性。」邱吉爾讚許這些無名英雄的名言，一向是代表著反抗邪惡決心的經典名句!
也就是這樣的年代和精神，老兵們一直是有著敢戰、肯戰和能戰的決心，讓天天叫囂「血洗台灣」的解放軍反而不敢打，因此保衛了台灣有了七十多年之風雨中的和平，有了今日的繁榮發展。
然而他們的故事，不會是「光陰的故事」、不會有「擊壤歌」，竹籬笆裡面並沒有「春天」，那些是屬於高高在上的統治集團和黃埔長官的記憶。絕大多數的老兵和子弟們，他們的記憶，恐怕只有孫越孫叔叔演過的「老莫的故事」或是「搭錯車」。
他們的子女，身上流的血，有一半是「外省人」，有一半是「台灣人」；他們往來的親戚，九成以上，都是世居海島的「台灣人」。但是，他們還是在政治鬥爭過程中，被貼上標籤叫作「外省第二代」，現在，大概都還沒有超過六十歲。
那些有機會高唱「擊壤歌」之「眷村中的兄弟們」，父母享有優勢的政經地位，和那些台灣士紳「尊貴的台灣人」一樣，都有更多的機會，受更好的教育，或者成為「黃埔健兒」。因此能掌握了詮釋權，講述著那些底層「芋仔蕃薯」都沒生活過的眷村歲月。或者是傳唱著他們心目中的台灣史。
多數的「兵勇後代」（所謂的「外省第二代」），他們的生活和他們的「底層台灣的表兄、表弟、表姊與表妹們（他們在台灣的親戚，絕大多數都是來自於母系）」都差不多，一起烤蕃薯、一起爬樹偷甘蔗、一起在暑假的時候到工地搬磚頭、一起幫爸媽送報紙、一起穿著都是補釘的「太子龍」學生服、也是同樣的多年買不起一雙新皮鞋。
他們的爸媽，不管是「底層的外省人」或是「底層的台灣人」，都在養雞、種地瓜；都要響應政府的「客廳即工廠」，在家裡堆滿了塑膠花與毛線球。每一次孩子要註冊的時候，也都是看著父母拿著繳費單，兩道眉毛擠在一塊兒。
如今，這些領著優渥退休俸的「黃埔退將」們，當你們講出來的那些自我作賤話語時，可想過，對於那些曾經很有戰力的「老弟兄們」，你們還有臉相見嗎？
那些「老弟兄們」一定不能了解，七十年前那麼艱辛，台灣一窮二白，卻各個敢戰、能戰，因此讓解放軍不敢蠢動，怎麼到了你們這些後輩將軍的手中，你們的待遇越來越好，國軍的戰力卻會變成將軍們口中的「零」？
真要追究責任的話，戰力變成零，不正是這些肩掛星星的帶兵官帶部隊帶壞的嗎？
報告「將軍們」：如果戰力真的變成「零」，你們更該自責自省，請問你們知道你們才最該負起所有的責任嗎？
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com