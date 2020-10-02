NBA／想當狀元！球三弟：灰狼很適合我、也能去勇士
NBA／想當狀元！球三弟：灰狼很適合我、也能去勇士
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-02 13:54:51｜update2020-10-02 14:40:51
選秀會熱門「球三弟」 LaMelo Ball近日受訪透露，成為NBA狀元從小就是他的目標，很適合加入握有狀元籤的灰狼，也駁斥「球爸」Lavar Ball的放話，「我可以在任何一支球隊打球。」
球三弟接受美國媒體《富比士》記者Adam Zagoria採訪表示，「從我小時候就認定，進入NBA並成為第一順位就是我的目標。」這名6尺7吋(203公分)的後衛被認為是本屆選秀會前三順位的新秀，Ball說，「我適合任何地方，像是，我認為灰狼會很適合我，我能和D’Angelo Russell搭配得很好。」
《ESPN》的選秀分析師Mike Schmitz也表示，灰狼應該選擇球三弟，Ball強調，「我想再說一次，我適合任何球隊，無論我去哪，都能帶給球隊正面影響。」
Bal也回應父親先前表示，認為兒子並不適合擁有榜眼籤的勇士，「我的父親只代表他自己，他有他的看法，而我也有我的，我能融入任何球隊。」