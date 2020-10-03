提案列中國為「跨國犯罪集團」 美眾議員籲終結中共政權
提案列中國為「跨國犯罪集團」 美眾議員籲終結中共政權
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-03 09:22:09｜update2020-10-03 09:23:18
美國共和黨眾院議員佩里（ Scott Perry ）週四（ 1 ）與其他 2 名同黨議員布歇特（ Tim Burchett ）、德加雷斯（ Scott DesJarlais ）一同提案，要求將中華人民共和國認定為「跨國犯罪集團」並列入「國際主要犯罪組織目標」（ TICOT ）名單，要求美國執法機構對中共行為進行起訴、懲罰和消滅（ eliminate ）。
TICOT 名單旨在確定對美國國家利益構成最大威脅的國際犯罪組織，並將其鏟除。共和黨議員認為，中共政府被列入名單的原因，主要是：指示間諜竊取美國知識產權、對美國系統的網絡攻擊，以及販運鴉片類藥物芬太尼（ fentanyl ）。10 月 1 日，民眾聚集於美國國會大廈前，揮舞藏族、東突厥等旗幟，抗議中國政權。佩里在活動中向民眾介紹這項提案。他表示，他們（中國）跟美國的暴徒集團或犯罪集團甚至是跨國犯罪組織沒有什麼不同。美國不能容忍他們的所作所為，這些（犯罪活動）必須停止。首先須（對中國）譴責、懲罰，再對這些行為進行起訴。
佩里強調，中國政權必須對國際犯罪行為負責，並面對美國執法機構的制裁。中國幾十年來的侵略和非法行為，導致美國損失數百萬個工作機會、數十億美元的知識產權、學術機構獨立性受損，並對美國自由造成威脅，政府必須動用所有力量打擊其惡行。
共和黨眾院議員指出，法案若通過，美國將可以用組織犯罪控制法（ RICO ）處理中共以及與共產黨相關的人，不論在美國還是中國都會受到懲罰，同時，法案取消中國的主權豁免權，即使他們是在這裡工作的外交官，如果涉及到犯罪活動，也會受到這項法案的管制。
佩里呼籲，國際社會必須認清中國的犯罪行為，美國必須首先挺身反抗。我們（美國人）要成為對抗和打敗、終結中共邪惡政權的世代。