泰國前總理戴克辛自稱染疫 住院治療2週
中央社
calendar_today2020-10-03 14:11:25
（中央社曼谷2日綜合外電報導）美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）雙雙確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，泰國前總理戴克辛也表示自己染疫，且住院接受治療約2週。
美聯社報導，戴克辛家族在曼谷的非正式發言人今天表示，71歲億萬富翁戴克辛（Thaksin Shinawatra）8月底接受自己投資的公司所生產的高科技儀器檢測，發現自己染疫。自我流放的戴克辛主要住所位於阿拉伯聯合大公國的杜拜。戴克辛發言人威姆（Wim Rungwattanachinda）指出，戴克辛症狀輕微，僅有打噴嚏和體溫略高情形，但由於戴克辛準備動身旅行，因此仍接受健康檢查。
威姆表示，戴克辛前往杜拜醫院檢查時再度驗出陽性反應，在那裡接受約1週治療，隨後轉送另一間位於阿布達比的醫院，又接受1週的治療。戴克辛表示，自己發現感染後，他的妹妹盈拉（Yingluck）和姚娃帕（Yaowapa）立刻開始隔離，不過篩檢病毒結果均為陰性。戴克辛表示，雖然自己在公共場所通常都會配戴口罩，不過他懷疑自己是在前往一處美食廣場時忘記洗手，因而遭到感染。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1091003