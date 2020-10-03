金曲紅毯／ELLA、徐若瑄美豔全場　楊乃文帥過J.Sheon

第 31 屆金曲獎頒獎典禮今（3 日）晚間於台北流行音樂中心登場，眾星雲集，女星展現多種風格，經驗十足的 ELLA、徐若瑄小露性感，自信美艷震驚全場，而走帥氣路線的陳珊妮、楊乃文簡直帥過男星。

▲魏如萱。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲魏如萱。（圖／NOWnews影像中心）

梳起油頭的魏如萱（娃娃），選用 GUCCI 於背後特別訂製上她天秤座刺繡的米白色搭配黑尖領西裝，踩著 Christian Louboutin 的 Delightfool 黑色繫帶粗跟鞋出席，內搭白色低胸上衣佩戴 BVLGARI 頂級彩寶鑽石項鍊，MVSA 系列珍珠母貝、孔雀石及紫水晶戒指，帥美有型。

▲黃宣。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲黃宣。（圖／NOWnews影像中心）

斜戴毛帽的黃宣，穿著藍色襯衫配上焦糖色寬版斜紋領帶，搭配全套郵差綠色喇叭褲西裝，展現濃厚復古味，成功駕馭豐富色澤。

▲利得彙。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲利得彙。（圖／NOWnews影像中心）

「慢慢說」利得彙以一套水藍色暈染禮服大展性感，從肩膀一路裸露到臀部，僅以多層次疊紗設計遮掩住重點部位，可惜過度的裸露頗有難登大雅之堂的感受。

▲ØZI。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲ØZI。（圖／NOWnews影像中心）

染了紫桃紅髮色的 ØZI 以帶有金屬光澤的水藍色高領上衣搭配一身皮衣勁裝、腳踩 Christian Louboutin 的 With My Guitar 黑銀鉚釘裝飾短靴現身，十足做自己。

▲9m88。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲9m88。（圖／NOWnews影像中心）

換上鮮橘色短直髮的 9m88，穿著與髮色呼應的艷橘色亮片平口短禮服，縐褶裙襬搭配垂墜而下的拖地設計，腳踩 Christian Louboutin Corinetta 金屬裝飾銀色高跟涼鞋，搶眼至極，但很有《第五元素》蜜拉喬娃維琪的既視感。

▲陳珊妮。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲陳珊妮。（圖／NOWnews影像中心）

台灣知名設計師周裕穎為身材修長的陳珊妮，特別拿出自己 2017 年在巴黎參展時購得的二手男士和服，巧妙保留和服原有的亮面純絲質地與手繪家紋，拆解成結合日式振袖的單肩西裝褲裝，搭配 JUST IN XX 2018、2019 秋冬系列改製的珍珠皮革手套，延續珊妮老師的大膽叛逆形象。

▲J.Sheon。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲J.Sheon。（圖／NOWnews影像中心）

J.Sheon 穿著台灣知名設計師周裕穎創立的個人品牌 JUST IN XX，染上水泥基調城市迷彩印花的硬挺雙排釦西裝，與他的灰髮色相呼應，再搭配上造型背心與短靴，展現人稱「行走發電機」的年輕帥氣。

▲王若琳。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲王若琳。（圖／NOWnews影像中心）

少見優雅造型現身的王若琳，穿上一襲露肩花朵超大蓬裙禮服，搭配 Tiffany Jean Schlumberger 高級珠寶系列作品，極具藝術感設計的蝴蝶彩色剛玉項鍊與手鍊，以及花葉設計藍寶石鑽石耳環與繽紛斑斕的彩色寶石戒指，以珠寶總值破 5 千萬的耀眼光芒打造公主氣息。

▲梁靜茹。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲梁靜茹。（圖／NOWnews影像中心）

梁靜茹以一套暈染花朵設計的七彩低胸禮服，搭配鑽石耳環與鑽錶登上紅毯，散發浪漫氣息。

▲楊乃文。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲楊乃文。（圖／NOWnews影像中心）

超短髮的楊乃文以棗紅色西裝亮相，層疊處理的剪裁造型在她纖瘦的身型上展現頗有份量的線條感，佩戴 De Beers 的 Aden Heart 高級珠寶鑽石項鍊、DB Classic 單鑽耳釘、Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，及 DB Classic 高級珠寶圓形明亮式切割單鑽戒指及 Horizon 18K 白金全鑲鑽戒指，女爵帥氣逼人。

▲高爾宣。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲高爾宣。（圖／NOWnews影像中心）

高爾宣以香檳色及白色西裝搭配珍珠項鍊現身，帥氣依舊，但 Christian Louboutin Martok 黑色小牛皮扣環裝飾皮鞋配上白襪子，感覺能有更好的選擇。

▲ELLA。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲ELLA。（圖／NOWnews影像中心）

ELLA 自信穿上腰間點綴菱形鑽飾的低胸俐落連身褲，無珠寶陪襯的完美肩頸線條，加上不刻意擠溝的自然胸型襯托苗條無贅肉的極細蜂腰，讓人拍手叫好！佩戴 BVLGARI Serpenti 系列頂級鑽石紅寶石耳環及頂級鑽石手環、同系列頂級鑽石與紅寶石戒指，美艷震驚全場。

▲徐若瑄。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲徐若瑄。（圖／NOWnews影像中心）

徐若瑄以一襲紫羅蘭色的鏤空修身禮服現身，以貌似摺紙造型的剪裁打造出立體誇張的肩部線條，並延伸至胸部及腰間，在平順的禮服上增添豐富度，佩戴梵克雅寶 Magic Alhambra 耳環、Perlée 鑽石戒指、Snowflake 戒指及 Cadenas 腕錶，俐落絕美。