川普確診　投顧：台股短線震盪難免

新光投信董事長劉坤錫表示，川普確診對股市短線一定有影響，可先觀察美股今晚開盤後的表現，台股因為中秋假期休市，這幾天美股的表現將牽動下週台股走勢。
劉坤錫認為，美國武漢肺炎確診死亡率低於3%，加上美國所有醫療機構都會為川普提供最好的治療，應該很快就可恢復健康；不過，美國總統大選前美股因盤整導致台股震盪，而川普確診會讓不確定因素增加，台股短線應在12000至13000點間震盪。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，因時間已近11月3日美國總統大選，以川普的隔離兩週與治癒時間推算，恐怕已到大選日，不可能選前只讓民主黨總統候選人拜登一人從事競選活動；且萬一川普在辯論時傳染給拜登，事情將變得更複雜，因此大選延後舉行的可能確實存在。
蔡明翰強調，離大選愈近、川普的動作會愈大，美中關係可能更緊張，加上川普確診讓美國總統大選出現不公平的質疑；雖然不確定因素影響股市，但中長線仍將回歸基本面，尤其近年美國因政治因素造成股市拉回，通常都是買點。
宏遠投顧副總經理陳冠升表示，川普感染武漢肺炎讓美股期貨指數大跌，短線可能會影響美股走勢。以往美股在美總統大選前1個月可能出現小幅下跌，但選前股市大跌將不利總統連任，況且美股9月已下跌過一段；推論川普儘管染疫，但為了拚連任應會大力做多，因此，預估10月美股應該會有行情。
陳冠升認為，川普感染武漢肺炎對美股可能會有幾天的影響，但以台股在中秋節前壓抑的情況看，或許有機會在節後上漲。（編輯：鄭雪文）1091002