川普確診前剛出席募款活動 紐澤西州緊急追蹤206人
川普確診前剛出席募款活動 紐澤西州緊急追蹤206人
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-05 12:25:53
美國總統川普確診新冠肺炎一事，過去幾天鬧的沸沸揚揚，白宮醫療團隊說詞模糊、反覆，也讓外界對川普真正的確診時間有所疑問，而且這還關係到疫調與接觸者追蹤的事宜。紐澤西州政府正在尋找 1 場募款活動的 206 名參與人，因為他們與會的時間距離川普透過推特宣布確診前只有幾個小時。
根據《美聯社》、《路透社》報導，紐澤西州的衛生官員，近幾日忙著與出席過貝德敏斯特（ Bedminster ）高爾夫球俱樂部募款會的 206 人聯繫，試圖遏止任何可能的病毒傳播，因為川普在確診前不久也曾與會。紐澤西州週日從白宮獲得這 206 人的名單，但拒絕透露細節，並建議這 206 人，若曾和川普及其下屬密切接觸，需自我隔離並留意是否出現症狀。白宮發言人賈德·迪爾（ Judd Deere ）強調，依照美國疾控中心公布的防疫準則（接觸超過 15 分鐘、距離在 6 英尺、即 1.8 公尺以內），川普並沒有與任何捐款者或工作人員過從甚密，無論是在圓桌會議還是談話中，總統和所有參與者都有保持安全距離。
不少與會者也都表示，自己在會後接受檢測的結果為陰性反應，而且在活動中幾乎所有成員都戴上口罩，工作人員甚至還配戴手套。至於川普也不像外界傳的那樣，募款會時就已展現疲態，精力反而相當旺盛。
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